Con dos de Merentiel y uno de Cavani, Boca se impone 3-1 ante River

La novela Valentini sigue en Boca: uno de los cuatro que no fueron citados

Diego Martínez decidió que Javier García (no venía siendo convocado a los últimos partidos por una molestia muscular), Nicolás Valentini (fue citado pero no iba a ser considerado por su situación contractual), Juan Ramírez y Lucas Janson no estén entre las alternativas para el duelo en Córdoba. La ausencia de los últimos dos tiene que ver con una decisión técnica del entrenador como consecuencia de su bajo rendimiento.