domingo 5 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Turismo Carretera

Canapino volvió a festejar bajo la lluvia y el sanjuanino Tobías Martínez cerró en el puesto 18 en San Nicolás

El arrecifeño se impuso con autoridad en la segunda fecha de la Copa de Oro, mientras el piloto sanjuanino logró completar una carrera marcada por el clima y los despistes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
tobias

Agustín Canapino volvió a demostrar por qué es uno de los grandes referentes del Turismo Carretera. Al mando de su Chevrolet Camaro, el arrecifeño se quedó con la victoria en una jornada complicada por la lluvia en el autódromo Juan María Traverso de San Nicolás. La competencia, correspondiente a la segunda cita de la Copa de Oro y duodécima del campeonato 2025, tuvo múltiples neutralizaciones y maniobras decisivas en las últimas vueltas.

Lee además
duelo clave en arroyito: rosario central recibe a river por la fecha 11 del clausura
Este domingo

Duelo clave en Arroyito: Rosario Central recibe a River por la fecha 11 del Clausura
triple femicidio de florencio varela: mas de 30 allanamientos para dar con tres profugos cercanos a pequeno j
Investigación

Triple femicidio de Florencio Varela: más de 30 allanamientos para dar con tres prófugos cercanos a "Pequeño J"

El sanjuanino Tobías Martínez, representante del Maquin Parts Racing, logró finalizar en la posición 18, cumpliendo una carrera difícil en la que varios pilotos sufrieron despistes y pérdidas de ritmo por las condiciones de la pista.

La largada se dio en fila india debido al piso húmedo, lo que benefició a Matías Rossi (Toyota), quien tomó la delantera desde el inicio. Sin embargo, Canapino se mantuvo firme detrás suyo y aprovechó los errores de sus rivales para acercarse. La lucha por la punta se definió en el cierre, cuando el múltiple campeón superó al “Misil” en una maniobra precisa y se encaminó a su cuarta victoria en las últimas cinco competencias.

El podio lo completaron Rossi y Julián Santero (Ford Mustang), en una carrera que dejó a Canapino como gran protagonista del fin de semana y a Martínez sumando experiencia en su primer año dentro de la categoría más popular del país.

Top 10 final:

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro)

Matías Rossi (Toyota)

Julián Santero (Ford Mustang)

Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro)

Ignacio Faín (Torino)

Nicolás Bonelli (Ford Mustang)

Nicolás Trosset (Ford Mustang)

Marcos Landa (Chevrolet Camaro)

José Manuel Urcera (Ford Mustang)

Andrés Jakos (Toyota)

Temas
Seguí leyendo

Boca golea a Newell's en La Bombonera

Independiente no levanta: igualó con Godoy Cruz y ya suma 13 partidos sin ganar

Gran carrera de Tobías Martínez en el Turismo Carretera

Franco Colapinto y su descontento con Alpine: "No sale nada y vamos muy despacio"

Gran Premio de Singapur de la F1: Franco Colapinto terminó en 16to puesto

Lionel Messi brilló con el Inter Miami dando tres asistencias

Valenciano lo dio todo, pero no pudo contra el poderoso Barcelona: habrá choque de europeos en la final del Mundial de Clubes

El insólito motivo por el que la barrabrava de San Martín casi provoca la suspensión del partido con Instituto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
gran carrera de tobias martinez en el turismo carretera
TC

Gran carrera de Tobías Martínez en el Turismo Carretera

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El insólito motivo por el que la barrabrava de San Martín casi provoca la suspensión del partido con Instituto
De no creer

El insólito motivo por el que la barrabrava de San Martín casi provoca la suspensión del partido con Instituto

Cuatro detenidos por entrar a robar a la casa del Chato Carrizo, el acusado del asesinato de Nicole Bajinai
Tremendo

Cuatro detenidos por entrar a robar a la casa del "Chato" Carrizo, el acusado del asesinato de Nicole Bajinai

El Dique Punta Negra y su transformación para brindar más servicio y comodidad a los visitantes. video
Videonota

Entre raras sombrillas nuevas e infladores solares, asoma la transformación del Dique Punta Negra

Los ladrones detenidos por robar en la casa del Chato Carrizo son parientes de Nicole Bajinai, la joven asesinada
Sus nombres

Los ladrones detenidos por robar en la casa del "Chato" Carrizo son parientes de Nicole Bajinai, la joven asesinada

Confuso robo a un abogado en Capital: denunció que le sustrajeron una pistola
Raro episodio

Confuso robo a un abogado en Capital: denunció que le sustrajeron una pistola

Te Puede Interesar

Video: el homenaje indígena entre las montañas de Rivadavia video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: el homenaje indígena entre las montañas de Rivadavia

Por David Cortez Vega
Este es el exfuncionario de la Municipalidad de Angaco acusado de usar las arcas de la comuna para beneficio propio
Cerca del juicio

Este es el exfuncionario de la Municipalidad de Angaco acusado de usar las arcas de la comuna para beneficio propio

Qué es el UDQ, la nueva moda entre los adolescentes sanjuaninos
Tendencia

Qué es el "UDQ", la nueva moda entre los adolescentes sanjuaninos

Boca golea a Newells en La Bombonera
Torneo Clausura

Boca golea a Newell's en La Bombonera

Imágenes de Tiempo de San Juan captadas durante la investigación penal preparatoria.
Gravísimo

Fue a juicio por abusar de dos exparejas y golpear a otra: lo condenaron con 8 años y 6 meses de cárcel