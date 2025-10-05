Canapino volvió a festejar bajo la lluvia y el sanjuanino Tobías Martínez cerró en el puesto 18 en San Nicolás

Agustín Canapino volvió a demostrar por qué es uno de los grandes referentes del Turismo Carretera. Al mando de su Chevrolet Camaro, el arrecifeño se quedó con la victoria en una jornada complicada por la lluvia en el autódromo Juan María Traverso de San Nicolás. La competencia, correspondiente a la segunda cita de la Copa de Oro y duodécima del campeonato 2025, tuvo múltiples neutralizaciones y maniobras decisivas en las últimas vueltas.

El sanjuanino Tobías Martínez, representante del Maquin Parts Racing, logró finalizar en la posición 18, cumpliendo una carrera difícil en la que varios pilotos sufrieron despistes y pérdidas de ritmo por las condiciones de la pista.

La largada se dio en fila india debido al piso húmedo, lo que benefició a Matías Rossi (Toyota), quien tomó la delantera desde el inicio. Sin embargo, Canapino se mantuvo firme detrás suyo y aprovechó los errores de sus rivales para acercarse. La lucha por la punta se definió en el cierre, cuando el múltiple campeón superó al “Misil” en una maniobra precisa y se encaminó a su cuarta victoria en las últimas cinco competencias.

El podio lo completaron Rossi y Julián Santero (Ford Mustang), en una carrera que dejó a Canapino como gran protagonista del fin de semana y a Martínez sumando experiencia en su primer año dentro de la categoría más popular del país.

Top 10 final:

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro)

Matías Rossi (Toyota)

Julián Santero (Ford Mustang)

Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro)

Ignacio Faín (Torino)

Nicolás Bonelli (Ford Mustang)

Nicolás Trosset (Ford Mustang)

Marcos Landa (Chevrolet Camaro)

José Manuel Urcera (Ford Mustang)

Andrés Jakos (Toyota)