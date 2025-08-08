Bomba: Rojo se aleja de Estudiantes y se acerca a otro grande del fútbol argentino

Marcos Rojo acordó este jueves su desvinculación de Boca y todo hacía indicar que era el paso fundamental para empezar a encaminar su vuelta a Estudiantes de La Plata. Sin embargo, el defensor tomaría la autopista para Avellaneda y las próximas horas serán decisivas para concretar su llegada a Racing.

Violencia en el fútbol Escándalo y piñas en la Liga Jachallera: casi una docena de jugadores suspendidos y un colaborador sancionado por 4 meses

El defensor de 35 años, quien tenía contrato hasta diciembre, aceptó la propuesta de resarcimiento que le hizo la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme y este viernes a primera hora firmará los papeles para dejar de pertenecer a la institución.

Lógicamente, al conocerse la noticia empezó a sonar fuerte su posible vuelta a Estudiantes, aunque con el paso de las horas la chance comenzó a enfriarse al punto de que, en el cierre de la jornada, parecía lejana.

La relación entre Rojo y los hinchas no es buena, la barra lo declaró "persona no grata". Pese a que recientemente el exjugador de la Selección Argentina celebró con una historia en Instagram los 120 años del club, los simpatizantes del Pincha, en su mayoría, no están de acuerdo con un hipotético regreso.

Al mediodía de este jueves, Rojo no había aceptado la rescisión que le había propuesto Boca e incluso se conoció que Juan Román Riquelme habló con Juan Sebastián Verón para ofrecerle cerca de 2.5 millones de dólares y la ficha del defensor a cambio de Santiago Ascacibar.

La propuesta fue rechazada de inmediato por el equipo platense, la posterior salida alimentó los rumores de su vuelta pero la llegada al Pincha no se dará, salvo que la situación de un giro rotundo.

Racing va por Marcos Rojo

Días atrás trascendió que la Academia también averiguó la situación de Rojo, no hubo avances aunque todo cambió con esta salida del futbolista de Boca. En un principio, desde la dirigencia argumentaron que el mercado estaba cerrado, pero este viernes será un día clave para la llegada del defensor. Gustavo Costas lo quiere.

Rojo rescindirá su contrato con Boca a las 11 de la mañana y luego ya habría prevista una reunión entre su representación y Racing para acordar su arribo a la Academia.

Ahora, en caso de que Racing avance para sumarlo, la operación deberá cerrarse rápidamente porque hoy a las 18 culmina el período de inscripción (tres pueden ser provisorias hasta el lunes a las 12) para los equipos que disputen los octavos de final de la Copa Libertadores.

En el torneo Clausura, Racing debería liberar un cupo para poder sumar a Rojo y también hay que considerar que en cuartos de la Copa vuelve a abrirse la chance de hacer cambios en la lista de buena fe, si es que la Academia supera a Peñarol de Montevideo.

Fuente: TyC Sports