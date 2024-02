Boca va por el primer triunfo ante Sarmiento: el once de Diego Martínez

"No nos atamos a un esquema, son los nombres los que nos dan el funcionamiento. No somos ortodoxos, sí tratamos de respetar algunas cosas de la línea de juego que tienen que ver con cómo lo sentimos y cómo lo comunicamos para que lo tome el jugador", había comentado el DT en 2022. Más allá de repetir un mismo dibujo en los últimos duelos, el DT dejó en claro que su filosofía no está aferrada fervientemente a un esquema en particular, sino a los intérpretes.