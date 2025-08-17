Boca, por una victoria que le de respiro: visita a la Lepra en tierra mendocina

Independiente Rivadavia y Boca se enfrentarán este domingo por la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025. El Xeneize viaja a Mendoza con la obligación de romper la peor racha sin victorias de su historia, que se extiende desde el 19 de abril. El partido se disputará desde las 20.30 en el estadio Malvinas Argentinas. A continuación, lo que tenés que saber del encuentro en el que impartirá justicia Pablo Dóvalo.
La formación de Independiente Rivadavia vs. Boca, por el Torneo Clausura
Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
La formación de Boca vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Clausura
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado o Rodrigo Battaglia; Brian Aguirre, Alan Velasco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.
Los datos de Independiente Rivadavia vs. Boca, por el Torneo Clausura
Hora: 20.30.
TV: ESPN Premium.
Árbitro: Pablo Dóvalo.
Estadio: Malvinas Argentinas.