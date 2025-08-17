domingo 17 de agosto 2025

A todo o nada

Boca, por una victoria que le de respiro: visita a la Lepra en tierra mendocina

El Xeneize no atraviesa un buen presente en el fútbol argentino y después de la bandera que colgaron los hinchas, la presión se empieza a sentir de otra manera. Visita a Independiente Rivadavia desde las 20.30hs.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Independiente Rivadavia y Boca se enfrentarán este domingo por la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025. El Xeneize viaja a Mendoza con la obligación de romper la peor racha sin victorias de su historia, que se extiende desde el 19 de abril. El partido se disputará desde las 20.30 en el estadio Malvinas Argentinas. A continuación, lo que tenés que saber del encuentro en el que impartirá justicia Pablo Dóvalo.

La formación de Independiente Rivadavia vs. Boca, por el Torneo Clausura

Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

La formación de Boca vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado o Rodrigo Battaglia; Brian Aguirre, Alan Velasco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Los datos de Independiente Rivadavia vs. Boca, por el Torneo Clausura

Hora: 20.30.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Malvinas Argentinas.

