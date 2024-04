Boca recibe a Trinidense con la idea de sumar la primera victoria en la Copa Sudamericana

Vs. Nacional

Vs. Nacional Boca no pudo en Potosí y sacó un empate jugando con suplentes: Benedetto erró un penal

Aunque aún no definió el equipo, el cuerpo técnico recuperará a Sergio Romero y Edinson Cavani tras haber dejado atrás diversas lesiones, pero no comenzarían desde el arranque. Otro que volvería es Nicolás Figal, que fue suplente frente a la Lepra pero ya está recuperado de un esguince de rodilla. En tanto, Cristian Medina y Lautaro Blanco serán preservados pese a no tener lesión porque en Rosario terminaron con dolencias menores. El volante, al igual que Luca Langoni, ni siquiera fueron convocados.

Por su parte, el conjunto guaraní atraviesa un momento complejo. En su estreno ante Fortaleza de Brasil cayó en casa por 2-0, mientras que en el torneo local marcha anteúltimo con siete puntos y apenas dos victorias. El sábado fue superado por 3-1 ante Cerro Porteño como local.

La probable formación de Boca

Leandro Brey; Nicolás Figal, Cristian Lema, Nicolás Valentini, Marcelo Saracchi; Pol Fernández, Equi Fernández, Kevin Zenón, Vicente Taborda; Miguel Merentiel y Darío Benedetto.

El posible once de Sportivo Trinidense

Víctor Samudio; César Benítez, Juan Vera, Gilberto Flores, Sergio Mendoza Espínola; Tomás Rayer, Marcos Riveros, Juan Salcedo Zárate, Brian Andrada; Oscar Giménez y José Luis Sinisterra.

Los datos de Boca vs. Sportivo Trinidense

Hora: 21.00

21.00 TV: DirecTV Sports y ESPN

DirecTV Sports y ESPN Estadio: La Bombonera

La Bombonera Árbitro: Gustavo Tejera

FUENTE: TyC Sports