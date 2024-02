Boca pierde ante Lanús en la Fortaleza

oca visitará la Fortaleza, este domingo desde las 21.30, para enfrentar a Lanús por la sexta fecha de la zona B de la Copa de la Liga . Luego del triunfo ante Central Córdoba, el Xeneize intentará cosechar su segunda victoria al hilo en la previa al Superclásico del 25 de febrero ante River en el Monumental. El técnico Diego Martínez no planea muchas modificaciones, aunque deberá hacer un cambio obligado.

Con respecto al once que paró ante el Ferroviario, para este compromiso Boca no podrá contar con Guillermo Fernández, quien sufrió una lesión en el tobillo en el último partido luego de que un rival se cayera encima suyo y tendrá para un mes de recuperación, por lo que no será parte de la cita frente al Millonario.