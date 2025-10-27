lunes 27 de octubre 2025

Torneo Clausura

Boca pierde ante Barracas Central que juega con uno menos

El equipo de Claudio Úbeda jugará el duelo postergado por la muerte de Miguel Russo. Todos los detalles, en la nota.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Manuel Cortina.&nbsp;

Foto: Manuel Cortina. 

Tras la derrota con Belgrano, Boca afronta una prueba de fuego en su visita a Barracas Central de este lunes a las 16, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Ante la ausencia de Rodrigo Battaglia por lesión, Claudio Úbeda hará un cambio obligado en la formación. Además, es muy probable que meta otro de carácter táctico para plantar un mediocampo renovado.

El 5 de pasado en Atlético Mineiro, que venía en gran nivel, se desgarro el sóleo (grado II) de la pierna izquierda en una práctica y en tanto se perderá lo que queda de la fase regular, incuido el Superclásico con River del 9 de noviembre.

La principal novedad es que, en su reemplazo, Delgado volverá a ser titular en Boca por primera vez desde el 27 de julio, y por segunda vez en el semestre. El pibe viene de romperla en el Mundial Sub-20, en el que Argentina terminó subcampeón y él se quedó con el Balón de Bronce al mejor jugador, y ahora tendría su oportunidad de recuperar el lugar que perdió tras la salida de Fernando Gago (y el breve interinato de Mariano Herrón).

La segunda variante que ensayó Úbeda consistió en darle más presencia al equipo en el centro del mediocampo. Brian Aguirre, quien no pudo entrenarse miércoles y jueves por un cuadro febril, salió del once de Boca por Alarcón. El volante, de buen pie y juego asociado pero sin ida y vuelta por la banda ni tanta presencia en el área rival, buscará darle equilibrio y circulación al equipo.

De todas formas, no está confirmado su ingreso y el entrenador terminará de definirlo en la previa de la visita a Barracas Central, partido clave para Boca por el objetivo de volver a zona de Copa Libertadores en la tabla anual.

La probable formación de Boca vs. Barracas Central, por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón o Brian Aguirre, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Los datos de Barracas Central vs. Boca, por el Torneo Clausura

Hora: 16.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: Claudio Chiqui Tapia.

