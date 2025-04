Boca llevará a juicio a un exjuvenil del club por sus acusaciones contra el hermano de Riquelme

Coira, que surgió en las categorías juveniles del Xeneize y llegó a entrenar con la Primera bajo la conducción de Miguel Russo, denunció públicamente que su carrera en el club se vio truncada luego de rechazar un ofrecimiento de representación vinculado a la familia Riquelme. “Cuando dije que no, se me vino abajo todo”, afirmó en una entrevista con Bolavip.

Según relató, tras su negativa, comenzó a ser relegado en las convocatorias y sufrió una caída abrupta en su consideración dentro del plantel: “Aunque hacía las cosas bien, me mandaban al banco. En Cuarta también me tiraban abajo”. Incluso mencionó que técnicos como Ibarra, Herrón y Battaglia tenían “la orden” de no subirlo, mientras que Jorge Almirón, al margen de la línea dirigencial, sí le dio una chance, aunque duró poco.

Desde Boca desmienten categóricamente sus dichos y aseguran que recibió el mismo tratamiento que otros juveniles que no lograron consolidarse en el club. Argumentan que su salida, a fines de 2023 con el pase en su poder rumbo a Godoy Cruz, fue parte del recambio natural en las divisiones inferiores y no tuvo relación con temas extrafutbolísticos.

En la denuncia que presentarán, sostienen que las declaraciones de Coira no solo afectan la imagen institucional, sino que acusan falsamente a personas del entorno dirigencial. Mientras tanto, el juvenil insiste en que fue víctima de un manejo oscuro: “Lo que me hizo Riquelme fue feo. A Boca lo amo, pero con otra dirigencia. Estoy seguro de que voy a volver”.

Fuente: TyC Sports