miércoles 4 de marzo 2026

Torneo Apertura

Boca golea a Lanús en La Fortaleza por 3 a 0

El Xeneize se impone en el estadio Ciudad de Lanús por el Torneo Apertura y busca volver al triunfo tras cuatro fechas sin ganar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (87)

El Xeneize se impone con autoridad en el estadio Ciudad de Lanús, con arbitraje de Darío Herrera, y por ahora consigue una victoria clave en el Torneo Apertura.

Boca ya había pegado en el primer tiempo con los goles de Santiago Ascacíbar, a los 15 minutos, y Miguel Ángel Merentiel, a los 29, para irse al descanso 2-0 arriba. En el complemento mantuvo la intensidad y volvió a golpear: a los 18’, Merentiel apareció otra vez para concretar la jugada y firmar su doblete, estableciendo el 3-0 parcial.

Lanús intentó reaccionar con variantes desde el banco y mayor presión en campo rival, pero se encontró con una defensa firme y con un Agustín Marchesín seguro bajo los tres palos. Boca, en tanto, siguió generando peligro con Aranda y Bareiro, mostrando contundencia y equilibrio.

Con el 4-3-1-2 como esquema, el equipo de Claudio Úbeda exhibe orden en el mediocampo con Paredes, Ascacíbar y Milton Delgado, y eficacia en el área rival. A esta altura del encuentro, el Xeneize está logrando el resultado que necesitaba para empezar a enderezar su rumbo en el campeonato.

Temas
