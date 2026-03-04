Boca golea a Lanús en La Fortaleza por 3 a 0

El Xeneize se impone con autoridad en el estadio Ciudad de Lanús, con arbitraje de Darío Herrera, y por ahora consigue una victoria clave en el Torneo Apertura.

Boca ya había pegado en el primer tiempo con los goles de Santiago Ascacíbar, a los 15 minutos, y Miguel Ángel Merentiel, a los 29, para irse al descanso 2-0 arriba. En el complemento mantuvo la intensidad y volvió a golpear: a los 18’, Merentiel apareció otra vez para concretar la jugada y firmar su doblete, estableciendo el 3-0 parcial.

Lanús intentó reaccionar con variantes desde el banco y mayor presión en campo rival, pero se encontró con una defensa firme y con un Agustín Marchesín seguro bajo los tres palos. Boca, en tanto, siguió generando peligro con Aranda y Bareiro, mostrando contundencia y equilibrio.

Con el 4-3-1-2 como esquema, el equipo de Claudio Úbeda exhibe orden en el mediocampo con Paredes, Ascacíbar y Milton Delgado, y eficacia en el área rival. A esta altura del encuentro, el Xeneize está logrando el resultado que necesitaba para empezar a enderezar su rumbo en el campeonato.