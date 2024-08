Boca, con cambio de nombres y esquema para enfrentar a Estudiantes

El golpazo en Brasil contra Cruzeiro y la eliminación de la Copa Sudamericana, obligan a Boca a comenzar de cero. Para hacerlo, Diego Martínez pareciera haber arrancado con un cambio de raíz, de los fuertes. Al menos fue lo que hizo este domingo en Ezeiza: el entrenador hizo práctica de fútbol y probó el equipo para visitar a Estudiantes con cambios de nombres, pero sobre todo con un esquema que hasta ahora no utilizó mucho: 3-5-2.

Primero lo primero, los nombres. Lo que más se destaca en la formación que probó el DT de 45 años y que terminará de confirmar este lunes, tiene que ver con el regreso de Aaron Anselmino . El defensor del Chelsea y que está a préstamo, viene de ser la figura de Boca en la victoria contra San Lorenzo el fin de semana pasada; y si no pudo jugar en Belo Horizonte fue porque al ser vendido a Inglaterra salió de la lista de buena fe de la Copa y el Xeneize se quedó sin una buena alternativa. Ahora sí lo tendrá: será titular en UNO y, según probó Martínez, lo hará parado de stopper por la derecha, en una defensa que tiene más novedades...

Y tiene que ver con la presencia de Gary Medel (por Martegani, que jugó sólo 4' con Cruzeiro por la roja a Advíncula), que en Brasil entró un rato en el segundo tiempo y al que todavía el Gigoló no terminó de encontrarle la posición. Es decir, hasta ahora jugó tanto de mediocampista como también de marcador central; algo que hará también ante el Pincha en La Plata, ya que será el líbero del equipo. Y es casualmente en la última línea donde siguen las novedades del equipo de Boca para jugar la fecha 12: el que sigue es Lema y el que no es Marcos Rojo, que volverá a enfrentarse a su ex equipo (ver aparte).

De alguna manera tiene lógica la decisión de Martínez. El capitán de 35 años viene de recuperarse de un desgarro y de jugar todo el partido contra Cruzeiro. Eso, sumado a que Lema está bien y Anselmino fresco, hicieron que el DT optara por no exigirlo de más a MR tras una lesión, aunque de igual manera está en el banco.

Lo otro que probó son los cinco volantes, algo que ya había hecho antes de la vuelta con Cruzeiro, pese a que después no lo usó. Advíncula, Pol Fernández, Medina, Zenón y Blanco conformaron la línea media. Mientras que arriba estuvo la dupla de la Copa: Merentiel y Giménez, que sigue en reemplazo Cavani (desgarrado).

Martínez paró un 11 competitivo, que buscará seguir en la senda del triunfo, pero que al mismo tiempo intentará no perder después de un golpazo como el de la Sudamericana.

EL EQUIPO DE BOCA PARA JUGAR CON ESTUDIANTES

Sergio Romero; Aaron Anselmino, Gary Medel, Cristian Lema; Luis Advíncula, Pol Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón, Lautaro Blanco; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Fuente: Olé