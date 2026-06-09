Arranca "Tiempo Mundial": la apuesta de Tiempo de San Juan para vivir la Copa del Mundo desde adentro

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y en Tiempo de San Juan ya empezó la cuenta regresiva para vivirlo de una manera distinta. Desde este jueves 11 de junio, día en que comenzará oficialmente la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, desembarca “Tiempo Mundial”, una propuesta especial que promete poner a los sanjuaninos -y a todos los fanáticos del fútbol- en el centro de la escena mundialista.

A través de Tiempo de San Juan, los lectores podrán seguir el minuto a minuto de todo lo que ocurra en el torneo más importante del planeta: las últimas noticias, el análisis de cada jornada, la cobertura especial de la Selección Argentina y todo el color de una competencia que paralizará al mundo durante más de un mes. Porque el Mundial no solamente se cuenta: se vive en directo con la periodista deportiva Carla Acosta, nuestra enviada especial que contará los detalles de lo que no se ve del Mundial.

Además, el gran diferencial llegará con un programa diario de streaming que acompañará cada paso de la cita mundialista con Lisandro Peyrán, Luz Ochoa, Antonella Letizia y David Cortéz Vega. “Tiempo Mundial” se emitirá de lunes a lunes, de 12 a 12.30 horas, con toda la información, entrevistas, color y análisis de lo que ocurra en la cita máxima. Y cuando juegue la Selección Argentina de Lionel Scaloni, habrá una edición especial con la previa desde las 20 horas para palpitar cada encuentro que tendrá nuestra querida Albiceleste.

La cobertura tendrá presencia en el corazón mismo del Mundial. Carla estará en Estados Unidos siguiendo de cerca el recorrido de la Selección Argentina y mostrando todo lo que pasa alrededor del sueño mundialista: los estadios, las fan fests, las calles repletas de camisetas celestes y blancas, las banderas argentinas flameando y el color inigualable de los hinchas.

Como si fuera poco, los sanjuaninos y -no tanto- también podrá ser parte de la experiencia con sorteos, desafíos, regalos y muchas sorpresas que acompañarán cada emisión desde el streaming de Tiempo de San Juan.







