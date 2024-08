Armani salvó a River sobre el inicio y el duelo con Talleres está 0-0

El Muñeco no planea hacer grandes cambios con respecto al once que paró en su debut con empate por 1-1 ante Huracán el último sábado. Una de las modificaciones obligadas es el ingreso de Matías Kranevitter para ser el volante central en reemplazo de Felipe Peña Biafore, ya que tras su vuelta de Lanús el pehuajense no fue incluido entre los cinco cambios que hizo el club en la lista para afrontar esta instancia.