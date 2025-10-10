Argentina le gana a Venezuela 1 a 0

La Selección Argentina comenzó su gira por Estados Unidos enfrentando a Venezuela en el primero de los dos amistosos que disputará en este país. El encuentro se está jugando en el Hard Rock Stadium.

Ausencia de Messi

Para este partido, Lionel Messi quedó desafectado debido a razones físicas, lo que dejó una vacante importante en el equipo. Con su ausencia, Scaloni aprovecha la oportunidad para probar nuevas opciones en la formación, con varios jugadores buscando ganarse un lugar en el plantel definitivo.

Segundo enfrentamiento en poco más de un mes

Este será el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones en poco más de un mes, tras el partido del 4 de septiembre de 2025 en el Monumental, correspondiente a las Eliminatorias para el Mundial. En ese encuentro, Argentina se impuso 3-0 a Venezuela con un doblete de Messi y un gol de Lautaro Martínez.

Preparación para el Mundial

El partido de esta noche es parte de la preparación de Argentina para el Mundial de 2026. El cuerpo técnico busca afinar detalles tácticos y probar nuevos jugadores en un contexto de competencia internacional.