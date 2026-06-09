Argentina-Islandia y el último compromiso antes del Mundial: ¿Juega Messi?









La Selecicón Argentina ultima detalles y se prepara para el último ensayo futbolístico previo al inicio del Mundial 2026. Sin embargo, el rival de turno trae a la memoria un recuerdo bastante amargo y un tanto incómodo para los fanáticos. El fixture determinó que el cierre de la preparación sea ante Islandia, una selección rústica y ordenada con la que el combinado nacional registra un solo antecedente en la historia, el cual marcó el principio del fin para un ciclo que los hinchas prefieren olvidar.

Hay que remontarse al debut del Grupo D en Rusia 2018 para encontrar aquel único choque. En ese entonces, el equipo conducido por Jorge Sampaoli llegaba a los tumbos, clasificado de milagro y con el cachetazo fresco de un 6-1 en contra ante España. Aunque el "Kun" Agüero encendió la ilusión con un golazo a los 19 minutos del primer tiempo, la alegría duró un suspiro: apenas cuatro minutos después, Alfred Finbogasson capitalizó las dudas criollas y estampó el 1-1 definitivo.

Para colmo de males, aquella tarde el destino se empecinó en amargar a la Argentina, al punto de que el arquero Hannes Halldorsson le terminó atajando un penal a un Lionel Messi que no encontraba respuestas. Aquel empate con sabor a derrota fue la antesala de un Mundial pobrísimo que terminó en octavos de final. Hoy, con otra realidad y otra chapa, la Selección busca cambiar la página de la historia, sacarse la espina y llegar blindada a la defensa de la corona.

Después de la victoria con Honduras, el compromiso con Islandia

Tras el triunfo 2-0 sobre Honduras con un equipo que mezcló titulares y suplentes, la idea del cuerpo técnico de la Albiceleste es ya directamente darle rodaje a la base de jugadores que piensa para arrancar la Copa del mundo el 16 de junio.

La principal novedad en la Selección Argentina tiene que ver con que Lionel Messi sumará minutos contra Islandia luego de superar la lesión muscular que sufrió en Inter Miami. No obstante, hay que esperar para ver si el capitán será titular o partirá como suplente.

En la defensa, también podrían retornar Gonzalo Montiel y Cuti Romero, quienes de responder bien, tienen chances de arrancar el Mundial frente a Argelia. En el lateral izquierdo, con Nicolás Tagliafico preservado, el que tendría su chance en un puesto inusual cuando se utiliza una línea de cuatro es Nico González. Más allá de eso, Nicolás Capaldo y Facundo Medina son opciones concretas para esos puestos.

En el mediocampo aparecerán los habituales titulares y el único que repetirá de entrada con respecto al amistoso con Honduras es Thiago Almada para seguir sumando rodaje.

Emiliano Martínez, Leandro Paredes y Julián Álvarez continúan recuperándose de sus respectivas lesiones y no estarán a disposición del cuerpo técnico. El plan es no arriesgarlos para que lleguen en óptimas condiciones frente a Argelia, partido para el cual el Dibu y Álvarez están proyectados como titulares.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Islandia

Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel o Nicolás Capaldo, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Las bajas y los jugadores en duda de la Selección Argentina

Leandro Paredes: arrastra un desgarro leve que sufrió en el último partido con Boca, por la Copa Libertadores. Se está recuperando pero todavía no se entrenó a la par.







Emiliano Martínez: padece una fractura en el dedo anular de la mano derecha. Sin embargo, será titular en el debut con Argelia.







Julián Álvarez: tiene un problema en uno de sus tobillos, que el miércoles le impidió entrenarse, pese a que el día anterior había hecho fútbol. La lesión la trajo desde Atlético de Madrid y debe lidiar con la inflamación, pero no corre peligro su presencia en el Mundial.