viernes 10 de octubre 2025

Fútbol

Argentina enfrenta a Venezuela en Miami sin Messi

La seleción argentina enfrentará a su par venezolana en el marco de una gira de amistosos, que concluirá el lunes ante Puerto Rico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Selección Argentina enfrentará a Venezuela este viernes, desde las 21:00, en el Hard Rock Stadium de Miami por el primer amistoso de la Fecha FIFA de octubre. Para el encuentro contra la Vinotinto, Lionel Scaloni tiene en mente parar un once con algunos futbolistas que no suelen tener minutos, pensando en la lista para el Mundial 2026. Conocé la probable formación del entrenador argentino.

La albiceleste viene de cerrar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con victoria por 3-0 ante Venezuela y derrota 1-0 contra Colombia como visitante, lo que le permitió finalizar en la primera posición de la tabla con 38 puntos.

De cara a este amistoso contra la Vinotinto, y a diez meses del debut en la próxima Copa del Mundo, Scaloni tiene pensado poner un once alternativo y probar futbolistas que no suelen estar convocados, para ver nuevos jugadores y sacar conclusiones pensando en el armado de la lisa final. De hecho, Lionel Messi está en duda porque arrastra cansancio producto de sus últimos partidos por MLS, y no está asegurada su titularidad en el partido de Miami.

La Selección tuvo una práctica el miércoles a la noche, en la que rindieron un respetuoso minuto de silencio por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, y allí el entrenador paró un once en el que no apareció el 10. Su lugar fue ocupado por Nicolás Paz, quien tiene muchas chances de ser titular, mientras que el jueves hubo un nuevo entrenamiento en el sólo quedó una duda en el mediocampo: Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso.

Además, Emiliano Martínez arrastra una molestia en su gemelo producto de la lesión que sufrió semanas atrás, pero más allá de los dolores en esa zona será el arquero titular esta noche. Nico González se siente mal desde ayer y está en duda, pero la idea de Scaloni es que juegue. Si no llega, va Nicolás Tagliafico. Por último, Giovani Lo Celso le ganaría la pulseada a Alexis Mac Allister en el mediocampo.

La probable formación de la Selección Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Gonzalez o Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

