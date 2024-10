Apareció un penal y un Borja infalible, y River se lo empata a Vélez

Video Franco Colapinto, autocrítico pese a clasificar décimo: "Se ve que no aprendo"

Aunque en este momento no está claro cuál de estos dos centrales está mejor en la consideración del entrenador, lo cierto es que es muy probable que ambos sean titulares en Belo Horizonte junto a Germán Pezzella, ya que podría volver la línea de tres zagueros que usó en el triunfo en la Bombonera.

En tanto, Simón es el que mejor estado físico y futbolístico ha mostrado desde el regreso del Muñeco y por eso no es descabellado pensar que apueste por él en los dos partidos. En la delantera, los dos titulares también jugarían viernes y martes, para que uno (Colidio) ratifique su buen momento y el otro (Borja), pueda recuperar confianza.

El resto del equipo tendrá laterales suplentes, ya que los titulares están entre algodones y todavía no están confirmadas sus presencias en Brasil, y en el mediocampo el DT podría darle minutos de titular a Rodrigo Villagra, para no desgastar a Matías Kranevitter, quien no suele completar los 90 minutos en cancha. Además, vuelve Maximiliano Meza y entre Manuel Lanzini e Ignacio Fernández, uno jugaría ante Vélez y el otro frente a Atlético Mineiro.

La probable formación de River vs. Vélez, por la Liga Profesional

Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz o Marcos Acuña ; Matías Kranevitter o Rodrigo Villagra , Santiago Simón; Ignacio Fernández o Manuel Lanzini , Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Miguel Borja.

Fuente: Sí San Juan