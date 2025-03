Antuña no dijo nada en conferencia, pero Jorge Miadosqui dijo que les presentó la renuncia: "Nos dijo que buscáramos técnico"

En la conferencia de Raúl "Purruco" Antuña pasó algo insólito tras la derrota de San Martín. En sus declaraciones fue autocrítico, se echó toda la culpa. Habló del mal juego ante Platense, pero no dijo nada sobre su renuncia. Fue el presidente de San Martín, Jorge Miadosqui, el que salió a decir instantes después que el "Purruco" ya no estaba al frente del club. "Nos dijo que buscáramos técnico. A nosotros nos renunció, estamos buscando DT" , expresó.

Ante la pregunta de los periodistas presentes, el presidente expresó: “No se jugó bien, se jugó mal. El resultado está a la vista, el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias. Fue un partido atípico” . Hasta ahí no se sabía nada de la continuidad o no del Purruco y uno se animó a preguntar, “¿Sigue?” y Miadosqui respondió: “A nosotros nos renunció. Estamos buscando técnico. Nos dijo que buscáramos DT”.

Antuña dio a conocer esta situación a la TV y después con la prensa sanjuanino dijo: "Sí renuncié. hay veces que hay que dar un paso al costado. San Martín está sobre las personas y los nombres propios". Después dejó entrever que su salida no está muy clara: "No lo imaginábamos, fue una decisión muy rápida. Esta San Martín antes que Antuña. Lo que puedo llegar a decir no es, fue todo muy rápido y una decisión que no esperábamos".

El ex DT del verdinegro agregó: "El que venga se encuentra con un plantel impresionante. Vamos a estar hasta que esté el próximo cuerpo técnico". Antuña no quiso polemizar esta situación y sobre la dirigencia dijo: "Hay buena convivencia, creo que llegó el momento. Nos vamos dolidos pero no era la idea de irse así. Me duele por las cosas que se dicen de la dirigencia. Son ingratos los que no apoyan a esta directiva".

Anteriormente a estas declaraciones, Miadosqui dijo que le pidió a Antuña que se quedara al frente del club hasta que haya nuevo técnico. "Son del club y seguirán siendo de la institución", expresó.