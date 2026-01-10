sábado 10 de enero 2026

Ciclismo

Ángel Oropel llegó primero a la Plaza de Chimbas y se quedó con la segunda etapa del Giro del Sol

Tras este resultado, Leandro Velárdez pasó a liderar la clasificación general cuando restan dos etapas para el cierre de la 24ª edición de la competencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Giro del Sol 2026 tuvo este sábado una nueva definición frente a la Plaza Departamental de Chimbas, donde Ángel Oropel, representante de la Municipalidad de Chimbas, se impuso en la segunda etapa y celebró una victoria clave en el desarrollo de la competencia.

La jornada, que presentó un recorrido exigente y con alto desgaste físico, tuvo un cierre ajustado en el circuito urbano, donde Oropel logró marcar la diferencia para quedarse con el primer puesto del día. Con este resultado, la clasificación general quedó encabezada por Leandro Velárdez, que se posiciona como el nuevo líder cuando restan dos etapas para el final de la tradicional prueba sanjuanina.

La competencia, que transita su 24ª edición, entra ahora en su tramo decisivo. Este domingo la actividad será doble y promete definiciones importantes tanto en la lucha por la general como en las posiciones secundarias.

Por la mañana se disputará la tercera etapa, una contrarreloj individual de 9,3 kilómetros, con largada frente al municipio de Ullum y llegada en el sector de El Palmar del Lago. Será una prueba clave, en la que cada ciclista deberá enfrentarse en soledad al reloj y donde las diferencias pueden resultar determinantes.

El cierre del Giro del Sol llegará con la cuarta y última etapa en Pocito. La largada será desde la Plaza de la Libertad y el recorrido atravesará los departamentos de 9 de Julio, 25 de Mayo y Caucete, para luego regresar por Rawson y finalizar nuevamente en Pocito, en una jornada que definirá al campeón de esta edición.

