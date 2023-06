Abrieron las inscripciones para los Juegos Intercolegiales 2023

En el sector bajo de la página, encontrarán la leyenda “Inscribite Aquí”, y debajo de ellas las doce opciones de inscripción: Ajedrez, Atletismo, Básquet, Cestoball, Ciclismo, Cultura, Esport, Fútbol. Hockey s/Patines, Handball, Patín Carrera y Voleibol. De ahi se abrirá un formulario que debe completarse con los datos requeridos.

Para esta edición 2023, los establecimientos de nivel primario participarán en categoría Sub 12 en handball, voleibol y fútbol en varones, mujeres y mixto, mientras que el ajedrez, atletismo, ciclismo, hockey sobre patines, cultura y patín carrera lo harán en mujeres y varones.

Para los establecimientos secundarios, el atletismo y el handball serán para categorías Sub 14 y Sub 16 en mujeres y varones, de la misma manera que el básquetbol, pero este integra competencias mixtas. El futbol será Sub 16 y Sub 18 para ramas femenina y masculina, mientras que el voleibol contempla las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18, para mujeres, varones y mixtas. El cestoball Sub 14 y Sub 16 será femenino y la posibilidad de participar con equipos mixtos, mientras que ajedrez, esports y cultura es libre.