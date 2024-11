Aberastain-Atenas, un clásico caliente con mucho en juego: uno por clasificar y el otro para escaparle al descenso

El fútbol local atraviesa la recta final y cada uno quiere quedar bien parado tanto en la tabla de posiciones como en la general, para escaparle a la zona baja del descenso. Este miércoles es clave para los dos, ya que se juegan diferentes cosas: Atenas por clasificar a los playoff y Aberastain , que está a un escalón de caer en el descenso y no ganar lo complicaría en la última fecha.

Una joya De ser goleador a convertirse en verdugo de su ex club: Luchi Riveros, la carta dorada de Atenas en el Regional

No es sólo una fecha pendiente. Este miércoles desde las 17.30hs el Naranja recibe a Atenas en el clásico de Pocito en el Estadio Gerardo “Nene” Garín, en un duelo pendiente del Torneo de Verano de la Liga Sanjuanina. Nahuel Silva será el árbitro principal y estará acompañado de Mauro Gómez y Jorge Cruceño.

El clásico no será una fecha más y sobre la mesa se pondrán cartas importantes. El más complicado es el Naranja, que está en la zona baja de los promedios y si no gana, y los demás no le dan una 'mano' estaría perdiendo la categoría.