A todo o nada en La Bombonera: así formará Boca contra Cruzeiro, en la ida de los octavos de final

A diferencia del repechaje contra Independiente del Valle, ahora sí todos los refuerzos -salvo Ignacio Miramón, que no llegó a ser inscripto por una cuestión de tiempos- estarán a disposición del DT para la serie con Cruzeiro. No obstante, la baja sensible estará en el nombre de Aaron Anselmino. El defensor no podrá jugar ya que Chelsea envió el transfer y no fue anotado nuevamente en la lista de la Copa Sudamericana para esta instancia (recién lo podrían incluir para cuartos).

La otra variante en la formación de Boca tiene que ver con el volante por la derecha. Brian Aguirre no convenció con su última presentación en Mendoza y Martínez optaría por darle la titularidad a Jabes Saralegui, quien se desempeña con más naturalidad en el puesto.

La probable formación de Boca vs. Cruzeiro, por la Copa Sudamericana

Sergio Romero; Luis Advíncula, Gary Medel, Cristian Lema, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Pol Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Los datos de Boca vs. Cruzeiro, por la Copa Sudamericana