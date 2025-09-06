sábado 6 de septiembre 2025

En el Bicentenario

A todo o nada, Desamparados y Marquesado definen quién se queda con la plaza al Regional Amateur

El Víbora y el Tricolor se miden este sábado en el Bicentenario, en un partido que definirá al dueño de la plaza sanjuanina para el torneo regional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto captura: Club Sportivo Desamparados.

Foto captura: Club Sportivo Desamparados.

Este sábado, a partir de las 19 horas, el Estadio del Bicentenario será escenario de un choque decisivo: Sportivo Desamparados y Marquesado se jugarán en noventa minutos el pasaje al Torneo Regional Federal Amateur.

Será un duelo con clima de final, donde la historia y la mística de Desamparados se cruzarán con el empuje de Marquesado, que quiere coronar su gran campaña como subcampeón del torneo local. Del otro lado, el Víbora buscará ratificar su condición de mejor equipo de la tabla general 2024.

La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó detalles de la organización. Los hinchas de Desamparados ocupan la Popular Norte y la Platea Oeste Baja (lado Norte), con ingreso por Ruta 40.

La parcialidad de Marquesado se ubica en la Popular Sur y la Platea Oeste Baja (lado Sur), accediendo por Calle Mendoza hasta 7.

