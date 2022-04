Bombazo: Gonzalo Higuaín, con fecha para su retiro del fútbol profesional

Gonzalo Higuaín tiene decidido terminar su carrera como futbolista profesional a fin de año, según adelantó ayer su padre, Jorge, exjugador de Boca y River, en TNT Sports.

El Pipita, de 34 años, tiene contrato hasta diciembre de 2022 con el Inter Miami, de la Major League Soccer de los Estados Unidos, y no continuará jugando al fútbol. "No lo veo volviendo a Argentina, por lo que me dijo a mí que se va a retirar del fútbol a fin de este año, termina este año y se retira del deporte", adelantó Jorge Higuaín, dando por tierra con la chance de un posible regreso a River.

Luego, agregó: "Me encantaría que siga ligado al fútbol después de jugar. Es un chico que conoce mucho, que estuvo en varios lados, tiene todo para triunfar. Para mí sería una picardía que no siga en el fútbol".

Además, se refirió a la críticas que recibió su hijo en redes sociales: "La familia estuvo siempre para contenerlo. Yo le explicaba que no se podía hacer un mínimo problema por la gente que lo criticaba. Es un tipo súper respetado en Europa, por donde camina. Si vos me decís a mí que la gente no le daba bola en la calle, pero nunca nos pasó nada de eso, le pedían fotos y todo. Jamás un agravio, jamás una puteada. La realidad no son las redes sociales".

La carrera de Gonzalo Higuaín: partidos y goles

River 38 partidos, 15 goles

Real Madrid 264 partidos, 121 goles

Napoli 146 partidos, 91 goles

Juventus 149 partidos, 66 goles

Milan 22 partidos, 8 goles

Chelsea 18 partidos, 5 goles

Inter Miami 44 partidos, 15 goles

Selección Argentina 75 partidos, 31 goles

Fuente: TyC Sport