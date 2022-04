A un año de la muerte del 'Wey' Zapata, el emotivo recuerdo de su familia

Hace un año atrás, el deporte sanjuanino se teñía de luto por la trágica muerte de Alberto "Wey" Zapata Bacur, el piloto sanjuanino, quien perdió la vida mientras participaba de la 2º fecha del MX Cordobés, en la localidad de San Agustín.

Con un mensaje en su cuenta de Facebook, Yara, hermana del piloto, lo recordó con emotivas palabras:

"Hoy hace un año que recibía la peor llamada de mi vida. Desde ese día cambió todo, empezaron a ser los días más largos y más tristes. Me cuesta aceptar que no estás físicamente, se que estás al lado mío y me seguís guiando y cuidando pero no sabes la falta que me haces", comenzó escribiendo Yara.

"Me enseñaste muchas cosas pero no me enseñaste estar sin vos, te extraño y te necesito cada día más. No hay un día que no hable de vos, no hay un día que no te recuerdo, tu sobrina te ama y habla todos los días de vos. Te amo hermano siempre en mi corazón. Nadie ocupará tu lugar como hermano ni como tío", agregó.

El piloto sanjuanino cayó de su moto en plena carrera y fue embestido por otros dos competidores que no pudieron hacer nada para evitar el impacto. Rápidamente fue asistido por personal médico e incluso trasladado hasta un hospital, pero la gravedad de las heridas terminaron provocando la muerte del joven de 23 años, quien previamente había sufrido un accidente en el que tuvieron que amputarle el brazo izquierdo, pero aún así se superó con mucho esfuerzo y volvió a competir arriba de una moto.