Betico, un indígena wayúu que terminó conquistado por Cuesta del Viento y una sanjuanina

Se llama Adalberto Gómez, pero en Cuesta del Viento y sus alrededores lo conocen como "Betico". De caballera larga y lacia y una sonrisa inconfundible, es el extranjero más famoso y querido en el polo kitesurfero que reside en Rodeo, departamento Iglesia. No sólo por el espectacular show que brinda en el agua, con una técnica y destreza envidiable que ya conquistó podios internacionales, sino también por su increíble historia de vida: una infancia marcada por la pobreza y supervivencia, y un "destino torcido" que cambio gracias al kiteserf.

Betico fue uno de los participantes de la competencia Red Bull Big Air que se llevó a cabo este fin de semana en Rodeo.

El joven nació en Cabo de la Vela, un terreno desértico habitado en su mayoría por el pueblo indígena wayúu, el cual integró desde pequeño junto a sus padres y nueve hermanos. Creció en una humilde casita de caña pegadita a la bahía, sin agua potable, sin medios de transporte y con recursos y estudios limitados. Pero su vida dio un giro inesperado, pero esperado, cuando se topó con una tabla y cometa de kitesurf.

Muy cerca de su casa un instructor llamado Martín Vega empezó a enseñar sobre la disciplina en el mismo mar Caribe donde Adalberto y su familia pescaban y se bañaban. Un día cualquiera el joven colombiano se acercó a Martín, curioso y sorprendido por cómo esa enorme cometa servía a las personas para desafiar al viento y alcanzar grandes alturas. Y así lo hizo al otro día y al otro, hasta que le tocó a él sumergirse en esa aventura.

A los 11 años empezó a practicar el kitesurf con elementos prestados. Y así lo hizo incluso cuando le tocó salir por primera vez de su refugio y conocer otros lugares impensados para él. A pesar de la falta de comodidades y recursos, se las ingenió para salir adelante y no posponer sus sueños.

No tenía habitación propia y cuando no dormía en la cocina, lo hacía en una hamaca que estaba en otro rincón de la casa, lo que le generaba fuertes dolores musculares. Aún así, al otro día se levantaba temprano y se dirigía a entrenar. Siendo muy chico comprendió que el deporte, además de brindarle diversión, iba a convertirse en un trampolín para una mejor vida.

El talento lo tenía y había que aprovecharlo. "Betico" nació con una habilidad y destreza innata para con el kitesurf que descubrió ya de joven y que sirvieron para transformar su realidad y la de toda su familia. Es que además de la ayudas económicas que aportó a sus padres mediante premios que ganaba en las competencias (con una paga le compró el primer televisor de los Gómez), fue inspiración para sus hermanos y otros chicos wayúu de la región.

San Juan, un inesperado "segundo" hogar

Adalberto Gómez llegó a San Juan en febrero del 2020. Una estadía de dos semanas que luego se transformó en dos años y más. El colombiano contó que a Rodeo había arribado por el Kitefest, competencia en la que participó y ganó, y después apareció la pandemia de coronavirus para echar por la borda todos sus planes. En medio de la incertidumbre y nostalgia por los suyos, quedó maravillado por Cuesta del Viento y no se fue más: cuando empezaron las flexibilizaciones viajó a su ciudad natal solo para visitar a sus padres.

Pero eso no fue todo. "Betico" también terminó conquistado por una sanjuanina. Yohana López, una joven oriunda de Capital, es la mujer con la que inició una relación dos años atrás y con la que comparte su vida en San Juan y Cabo de la Vela. "Me agarró la pandemia y una sanjuanina", expresó simpático el protagonista, a lo que agregó que "Cuesta del Viento es mi segundo hogar, me encanta entrenar en uno de los mejores lugares del mundo y recibir tanto apoyo y cariño de la gente".