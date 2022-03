Tras escapar de la guerra, Spinelli llegó a la Argentina: "Fue el desafío más grande de mi vida"

Después de una verdadera odisea que incluyó una larga caminata hacia la frontera de Ucrania para escapar de la guerra, el futbolista Claudio Spinelli llegó a la Argentina.

"Estoy muy feliz de estar en mi país otra vez, después de todo lo que pasé. La verdad que fueron muchas cosas, todavía no caigo", arrancó el futbolistas, conmovido, al cruzar la puerta de "arribos" en el aeropuerto de Ezeiza

"Cuando pasé la frontera de Polonia no lo podía creer. Le contaba a mi papá que este fue el desafío más grande de mi vida. Tengo suerte de estar acá, mucha gente no lo pudo hacer y no lo va a poder hacer", dijo el jugador .

Spinelli contó emocionado cómo fue el reencuentro con su mujer, Cielo, en París: "Gracias a Dios no estaba en Kiev porque si hubiera estado en Kiev, seguiríamos ahí. La íbamos a pasar muy difícil".

Además, el argentino contó la situación de otro compatriota, Gerónimo Poblete, quien estaba de pretemporada en Turquía con su equipo ucraniano y había quedado separado de su familia cuando se inició la guerra: "Hablé con él. La gente en Ucrania es muy buena y lo están ayudando. Lo único que pido es que la gente de las embajadas lo ayude. Es el único argentino que conozco que quedó".

Además, contó que a medida que se acercaba el conflicto, comenzó a sentirse inseguro en Ucrania, mientras que los lugareños vivían la situación con total normalidad: "El día anterior estaba muy nervioso, sentí una especie de ataque de pánico. Y ellos estaban como sin nada".

"Nadie imaginó esta locura. No es humano lo que está haciendo este hombre, no hay que aprobarlo", pidió el hombre que hasta hace unos días jugaba en el FK Oleksandria de Ucrania

Entrevistado por TyC Sports, Spinelli contó que en los próximos días se pondrá a pensar en su futuro: "Lo tengo que hablar con mi gente, con mi grupo de trabajo. Despues de este desafío tan grande que viví, si no aprendo y bajo los brazos, no sería agradecido con la vida. Estoy muy bien preparado para lo que viene. Hoy quiero ver a mi familia, abrazarla y descansar. Ya mañana ver cómo sigue mi carrera

"Le agradezco a toda la gente que ayudó", dijo Spinelli emocionado y contó que en su casa lo esperaba su padre: "Ahora, a comer un buen asado, que seguramente hará mi papá. Mañana me volveré a poner nuevos objetivos".

