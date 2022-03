La fuerte frase de Salvio sobre el escándalo en Boca: "El puterío no va conmigo..."

Luego de la victoria de Boca sobre Central Córdoba de Rosario en los 32avos de final de la Copa Argentina, Eduardo Salvio pasó por los micrófonos de TyC Sports y fue consultado sobre el último escándalo que tuvo como protagonista a Agustín Almendra y que fue duramente criticado por Darío Benedetto. Sin embargo, evitó tomar posición al respecto.

El Toto no quiso emitir opinión al respecto de la situación que terminó con la dura crítica del Pipa al juvenil del Xeneize por su nueva discusión con Battaglia y el duro descargo a modo de indirecta de Almendra en redes sociales, por lo que dejó en claro: "No voy a hablar de eso porque el puterío no va conmigo. Son cosas que ya pasaron, ya hablaron los que tenían que hablar y yo no voy a agregar nada al respecto. Solo pienso enfocarme en los partidos y entrenamientos".

Asimismo, cuando le volvieron a insistir sobre los dichos del Pipa en contra del accionar de Almendra, Salvio utilizó nuevamente el recurso de la evasión, dejando en claro una vez más que no tiene tiempo ni espacio para polémicas. "No voy a decir más nada. Ya se habló del tema", cerró.

La palabra de Javi García sobre el escándalo en Boca: "El grupo está excelente"

El arquero titular frente al elenco rosarino también habló sobre el tema y, en una posición de referente dentro del vestuario, manifestó: "Ya es un tema terminado para nosotros. Cada uno hizo lo que tenía que hacer y nosotros estamos muy felices de estar acá en Boca. Tenemos un grupo excelente y los chicos que llegaron se amoldaron bien y vamos a estar muy bien".

Battaglia y los escándalos en Boca: "Estoy muy tranquillo con lo que hice"

"Son momentos difíciles, son decisiones que tenía que tomar. Esto nos tiene que hacer fuertes a nosotros, estoy tranquilo con las decisiones que tomo. Fui claro con el plantel hace unos días, todos saben cómo va a ser esto. Estoy tranquilo con la decisión que tomé y lo que charlé con los muchachos", aseguró.

Al ser consultado sobre las declaraciones de Darío Benedetto apoyando la decisión oficial, afirmó: "Hemos hablado entre todos, correspondía que yo dijera lo que tenía que decir, me corresponde eso porque es una decisión que me tocó tomar, que obviamente iba a tener repercusión. Estoy muy tranquilo de lo que hice, y lo que pasó, a partir de ahora es un camino nuevo".

Por último, ante la alusión a los conflictos de parte de Diego Cagna, Battaglia se sonrió con complicidad: "Ya conocemos cómo es esto, cómo es Boca, estamos muy tranquilos de lo que viene y de acá en adelante esperemos que las cosas se encaminen de la mejor manera".