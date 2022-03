Chiqui Tapia: de la preocupación que comparte con Scaloni a la disconformidad del fallo con Brasil

Más allá del ambiente armónico que dispara el vestuario de la Selección Argentina, hay algunas cuestiones que no están teniendo conforme al Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a meses del Mundial de Qatar. Una de las preocupaciones que "Chiqui" Tapia comparte con el DT Scaloni es la de intentar cruzarse con selecciones europeas antes de la copa del mundo y otra también importantes es la disconformidad del fallo con Brasil.

El presidente de la AFA dijo: "Sin dudas, la mayor preocupación que tenemos es que necesitaríamos tener la posibilidad de jugar con selecciones europeas, ya sea porque las fecha FIFA se movieron por la pandemia o porque en las últimas fechas FIFA antes de la pandemia tenías que jugar sí o sí con sudamericanas porque las europeas estaban en su competencia".

Y, en relación a ese tema, sentenció: "Tenemos que trabajar para en estas dos fechas poder conseguir selecciones europeas que realmente te exijan, porque si bien creo que las Eliminatorias Sudamericanas son más difíciles que las europeas, venimos jugando con las de acá hace tres años fácil".

En cuanto al reciente fallo del choque con Brasil, Tapia, expuso "no estar conforme".

“No puedo dar vuelta la página tan rápidamente por la responsabilidad que tengo. Sin dudas, no estoy conforme con el fallo, no estoy contento con la decisión”, dijo Tapia, y agregó: “Realmente esperábamos otra cosa, no es un fallo deportivo que represente lo que sucedió”. El fallo de FIFA determina que el partido debe volver a jugarse en cancha neutral, y además los futbolistas argentinos que viajaron desde Inglaterra fueron sancionados con dos fechas de suspensión.

Después, agregó: “Fue un momento muy grave, lo que se vivió fue muy grave. No sé cuántas veces se vivió algo así en el fútbol mundial, por eso nuestros abogados apelaron. No comparto el fallo”. También defendió a Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Emiliano Buendía y Cristian Romero, los futbolistas sancionados: “Nuestros jugadores no cometieron ninguna falta deportiva, en todo caso deberían recibir una sanción sanitaria, pero no futbolística”.