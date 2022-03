El Verdinegro cae 1-0 en la Fragata ante un prepotente Almirante Brown

El equipo del "Purruco" Antuña va por su segundo triunfo, le cuesta jugar, pero va. El rival no lo deja pensar y se equivoca. San Martín de a poco quiere salir jugando en una cancha difícil como la Fragata. No hay mucho manejo ante un equipo que conoce bastante su cancha y que se plantó desde el minuto cero para no cometer errores. Penco muy solo, Ruíz remató de afuera con pelotas muy desviadas y nada concreto. Botinelli tuvo una muy clara en los primeros minutos pero nada peligroso. Por su parte, Brown fue más punzante, llegó más, y lo va demostrando en el marcador.

Los de Concepción tuvieron muy poco la pelota en los pies y eso le quito las chances claras en ataque. El local no perdonó y siendo más, a los 18 minutos una jugada proveniente de un lateral por la izquierda terminó de inclinar el marcador para Almirante Brown. Por un desborde por la banda de Aranda y un centro hacia atrás que no pudo llegar Álvarez, el local se puso en ventaja 1-0 con un tanto de Ignacio Colombini en el estadio Fragata Presidente Sarmiento.

Jugando poco ante un prepotente rival, San Martín pierde por la 7ma fecha de la Primera Nacional. .

El DT sanjuanino no tocará el esquemEa y nuevamente saltará a la cancha con un 4-4-2: Avellaneda, Aranda, Escudero, Bottinelli, Álvarez, Fernández, Lemos, Rivero, Ruíz, Penco y el sanjuanino Giménez.

Primera Nacional | Estos son los jugadores que están viajando en la jornada de hoy rumbo a Buenos Aires para enfrentar a Almirante Brown, por la fecha 7° del Torneo Malvinas Argentinas. #VamosVerdinegro uD83DuDFE2? pic.twitter.com/o0Y24KPrhB — Club Atlético San Martín (@CASanMartinSJ) March 21, 2022

