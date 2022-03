El "Doctor" Bilardo cumple 84 años: sus mejores frases

Carlos Salvador Bilardo nació en Buenos Aires el 16 de marzo de 1938. Es médico, exfutbolista (debutó en San Lorenzo, pero fue ídolo en Estudiantes) y exentrenador argentino (alcanzó la gloria con la conquista del Mundial de México 1986 con Diego Maradona como emblema).

El “Doctor” es una personalidad indispensable en la historia del fútbol argentino y del mundo. Hoy cumple 84 años y a continuación se reproducen 84 de sus mejores frases.

LAS MEJORES FRASES

”Ser primero no es lo importante, es lo único. Nadie se acuerda del segundo ¿Vos sabes quien pisó América después de Colón? Yo no”.

“Muchachos, en la valija pongan dos cosas: un traje y una sábana. El traje es por si ganamos el Mundial, la sábana es por si perdemos en primera ronda y nos tenemos que ir a vivir a Arabia Saudita”.

?Si se la siguen dando a los de amarillo, vamos a perder”.

“Mi hija me decía (mi hija) que le daba más bolilla a Maradona que a ella”.

“Hay un fútbol antes y otro después de Osvaldo Zubeldía”.

“A los jugadores yo les hacía: pizarrón-video-pizarrón. Después de la repetición el jugador dice ‘ahhh’ y entiende”.

“No señorita, tengo 50 años de cancha; no tiene bebida alcohólica, tiene Gatorei”.

“El himno también es importante, nosotros lo practicábamos 5 veces antes de cada partido”.

?Ruggeri, ¿A quién marcás? (a Oscar Rugger, los días anteriores a la final del mundial del 86. En dicha final, Ruggeri debería marcar a Rummenigge, por lo que Bilardo le repetía día a día constantemente la frase, a lo que Ruggeri debía contestar “a Rummenigge”. El día anterior a la final, entró a las 3 de la mañana a la habitación dónde Ruggeri dormía y le preguntó al oído “Ruggeri, ¿A quién marcás?”)

“La mujer es como un jugador: si no quiere en determinada posición, no hay que insistirle”.

“Es como un callejón de la Avenida 9 de Julio, entrás derechiiiiiiito”, refiriendose a la defensa alemana en el partido de cuartos de final entre Alemania y Argentina”.

?No me gusta cuando los jugadores dicen ‘vamos, vamos’... ¿a dónde van a ir? ¡Quédense a jugar el partido!”

“No, que no entren. Antes hay que enviar a un auxiliar a que revise si no hay micrófonos ocultos, te pueden espiar la charla técnica”.

“Lo que pasa es que en África aprenden a jugar al fútbol sin arcos, entonces llegan tocando al área y no saben meter goles”.

“A Gloria la conocí en un velorio. No sé qué me enamoró de ella, otra no me hubiera aguantado”.

“Al equipo le pido concentración. Un médico tiene que estar doce horas concentrado para que no se le muera el paciente; yo pido 90 minutos nada más...”

?Soy el único campeón Intercontinental como jugador, del mundo como técnico y doctor”

“A mí si me dice yo juego y hago dos goles lo ayudo a eso (masturbarse).”

?Eso me lo dice todo el mundo. Esta noche lo voy a ver tranquilo por televisión. En la cancha me pareció que le ganaba en el salto al arquero. La vi adentro y grité gol, hasta pensé que lo había hecho de rebote, con la nuca, pero nunca con la mano…”

“El fútbol mundial está atrasado 20 años”.

“Antes del partido con Bélgica, comenté en la charla técnica al final de la reunión: Muchachos, mátense porque si hay algo que no puedo soportar es ver las finales por televisión”.

?Hay un jugador con manga larga, vamos a ver cómo influye en el partido”.

?Para mandar hay que tener autoridad, pero autoridad moral. Si no tenés calle, códigos, ética, si sos un gil no podes mandar”

?El fútbol profesional es ganar y solo ganar. Yo soy como Muhammad Alí: durante la competencia no tengo amigos, y a los contrarios, si puedo, los mato y los piso”

?Pisalo, pisalo, que carajo me importa el adversario, los nuestros son los de colorado”.

“Los de Ghana tienen cara de buenitos pero pegan eh, ¿ves? tienen cara de buenitos ellos”.

“Yo digo que al contrario no hay que darle ni agua, el ferplei es un invento de los británicos. En el fútbol de hoy nadie da ventajas, por eso mis equipos no deben regalar nada”.

“Todos me dan la razón. ¡Si todos juegan como la selección del 86'!”

?Todos los días de semana en los entrenamientos, de dos a tres de la tarde, hacía que el Bocha Ponce le tirara centros a Hugo Gottardi para que cabeceara; todos los días. Una tarde fuimos a jugar a Córdoba; en medio del partido, Ponce tira un centro y Gottardi de cabeza convierte. A la mañana siguiente leo en un diario: Con un oportuno cabezazo ganó Estudiantes. ¿Oportuno? ¡Hacía cuatro meses que los tenía todos los días de dos a tres de la tarde tirando centros Ponce y cabeceando Gottardi!”

?Messi tiene un hueso de más en su pie, que es la pelota. Para Messi, la pelota es como un hueso. La lleva pegada”.

“Los alambrados en los estadios argentinos son bastante altos. Yo digo que no hay que penar al hincha que toma una pelota que se fue a la tribuna y se la lleva, hay que hacerlo al futbolista que la pateó ahí; decirle: Esa la pagás vos”.

?Siempre quise que me fracturaran el tabique nasal y tener un motivo para opererme pero lo único que me fracturaron fue una costilla”.

“En 1987 Grondona llegó a la vicepresidencia de la FIFA porque junté al equipo campeón del mundo para jugar en la Copa América que se organizó en el país”.

?A vos, Angeleri, no te pueden decir Mambrú. A un defensor de Estudiantes no le pueden decir Mambrú. Te tienen que decir cacique, guerrero, toro…”

?Yo no dependí de Maradona, Maradona dependió de mí”.

“Para armar a Estudiantes en el 82 le pe­dí mil dó­la­res al pre­si­den­te del club, aga­rré otros mil que yo te­nía y me fui a Shef­field a buscar a Sabella. Lo con­ven­cí e hi­ci­mos un pre­con­tra­to. Des­pués, cuan­do sa­li­mos, le di­je: ‘Mi­rá Sa­be­lla, da­me mil pe­sos que no ten­go una mo­ne­da’”

?No guardé los trofeos, ti­ré to­do a la mier­da. En el mi­cro del 86 su­bie­ron unos ti­pos que no te­nían na­da que ver, uno se que­dó sin me­da­lla, em­pe­za­ron a gri­tar y yo le di­je: ‘To­má y de­ja­te de rom­per los hue­vos’. La del 90 tam­bién la ti­ré. No ten­go ni una fo­to con la Co­pa”.

Periodista: ¿Nun­ca se le dur­mió un ju­ga­dor en una char­la? Bilardo: “Sí, Henry Cai­ce­do, en el Ca­li, un fe­nó­me­no. Se pu­so an­teo­jos ahu­ma­dos, y yo ha­bla­ba, ha­bla­ba; des­pués me co­rrí un po­qui­to y el ti­po se­guía mi­ran­do pa­ra ese mis­mo la­do. No le di­je na­da. Eso sí: des­pués de­ci­dí que pa­ra dar con­fe­ren­cias voy al pri­mero o al úl­ti­mo tur­no, por­que a las dos de la tar­de hay ti­pos que ca­be­cean co­mo lo­cos”.

?Con la Se­lec­ción era muy fuer­te. Mu­chas ve­ces me di­go: ¿Có­mo aguan­té? Una vez me pu­tea­ba to­da la can­cha de Ri­ver en un amis­to­so con Pa­ra­guay. Esa no­che mi vie­jo me di­jo: ‘Por fa­vor, Car­los, no di­ri­jas más’. Le con­tes­té: ‘No, les voy a ga­nar, les voy a ga­nar’”.

?Después de perder con Camerún (en Italia 90), les ha­blé [a los jugadores] en una reu­nión: ‘Acá hay dos op­cio­nes: va­mos en un avión, le da­mos un pa­ra­caí­das al pi­lo­to y no­so­tros nos es­tre­lla­mos con­tra cual­quier co­sa, o lle­ga­mos a la fi­nal’”.

“Cuando vino a la Selección, a Messi no lo conocía. Cuando lo vi jugar dije: ‘Mierda, ¿quién es este pibe? Qué bien que juega. Ahora, ¿de qué lo ponemos?’, pensé. Porque un jugador que es tan bueno, puesto ahí, sobre la línea, lo agarra cualquiera , lo marca, y lo anula. Entonces dije ‘vamos a ponerlo libre’. Libre, de cualquier cosa, en el medio del campo que es grande. Después se las iba a ingeniar para llegar adelante, porque esquiva como hacía Diego. ¿Maradona qué era? No era delantero, mediocampista, ¡no era un carajo! Ellos llegan”.

?Tienen que tener una máquina que haga radiografías ahí, al costado de la cancha, entonces lo sacan 5 minutitos le hacen la radiografía y ya saben lo que tenés”.

“Franz Beckenbauer era como Roberto Perfumo; lo que sucedía era que como era lindo, pegaba patadas y nadie le decía nada”.

?Durante la semana hay tiempo necesario como para tomar todas las precauciones, antes del partido no hay necesidad de estar hablando durante cuarenta minutos”.

?De un futbolista técnico haces uno táctico, pero de uno táctico no haces uno técnico”.

?En otros espectáculos la gente grita otra, otra. En el fútbol, la gente está sufriendo porque quiere la hora. Es un espectáculo para el imparcial, pero para el hincha es un espectáculo en el que prevalece el resultado”.

“Menotti nunca se metió con mi familia. Y yo nunca dije nada de la suya. El tema era entre nosotros dos. En eso fuimos leales”.

Periodista: “Beckenbauer debe tener más títulos que vos”. Bilardo: “No, le falta el de médico”.

“No busquen dinero, busquen gloria. Y así los van a recordar para toda la vida”.

Periodista: ¿Por qué em­pe­zó la pe­lea con Me­not­ti? Bilardo: “Cuan­do aga­rré yo me vi con él, en Mar del Pla­ta, y bien, bien, que ten­gas suer­te. Cuan­do fui a Tou­lon me em­pe­zó a pe­gar: que era una ver­güen­za que yo lle­va­ra a un tor­neo a des­pres­ti­giar a ju­ga­do­res co­ti­za­dos. Yo los jun­ta­ba en el avión, qué que­rés. Ahí em­pe­zó to­do. Re­cién arran­ca­ba y ya me ma­ta­ba. Ol­vi­da­te”.

?Los croatas estos no saben nada, tienen que pedirle al árbitro que Ronaldinho se ponga la camiseta, dentro del pantalón. Para cargarle la costumbre e incomodarlo. Quizás es una cábala del tipo jugar con la camiseta afuera y se la tenés que sacar”.

“No disfruté el gol de Maradona a los ingleses: miré para la defensa y me fijé si estábamos bien parados. Diego salió a gritarlo a la banda derecha y dejaron toda la otra banda libre. Hay que tener cuidado, te meten un contrataque y te matan”.

?La mujer es como un jugador, si no quiere en determinada posición, no hay que insistirle”.

“¿Qué me importa si el partido es más feo o más lindo? ¿A quién le importa? Lo que quiero es ganar”.

“Jugar bien es ganar”.

“El partido perfecto es un cero a cero sin ocasiones de gol, nadie se ha equivocado”.

?En marzo de 1986, puse un cartel de se vende en mi domicilio para que la gente creyera que estaba deshabitada y no la atacaran más. Temía que las piedras se convirtieran en adoquines. Llevé a mi señora y a mi hija a vivir a casa de mi suegra”.

“¿Cuándo es el cumpleaños de Gloria? Que sé yo, pasame el teléfono y le pregunto”.

“Tras ganar el Mundial no pensé en mi familia, ni en mis amigos, sino en Zubeldía”. (Su técnico cuando él jugaba en Estudiantes)

“Déjense de guita. Sean campeones del mundo y la gente se lo va a agradecer siempre”

?Fútbol hay uno sólo. La gente lo juzga y va a la cancha o no va a la cancha”.

“El entrenador es más importante que el jugador. ¿Alguien conoce a un periodista que sea más importante que el director de la revista en la que trabaja?”.

?En el 82 la Selección fracasó futbolística y deportivamente porque el técnico tiene que ser ejemplo y no fue así”.

“Yo nunca festejé demasiado. Debo tener un trauma desde chico. Incluso después de la final del Mundial me encerré en mi habitación. Estaba preocupado porque nos habían hecho dos goles de cabeza”.

?Lo que no se logró en 85 minutos no se logra en cinco. Si un equipo se vuelve loco, termina perdiendo lo que tiene”.

“En Primera no se puede aprender, para eso está la cantera”.

“Maradona fue el hijo varón que no tuve”.

?Messi es un líder, pero de otra forma”.

?Menotti le hizo mucho daño al fútbol argentino. ¿hablar con él? No puedo compartir nada con quien me atacó con mala intención”.

?A mí me critican, pero tengo un orgullo: en los mundiales gané todo en la cancha. Otros no pueden decir lo mismo… en 1934 y 1938, cuando ganó Italia, Mussolini tuvo bastante que ver. Y en 1978 actuó mucho Videla”.

?Yo sólo discuto con Beckenbauer, que ganó un Mundial afuera de su país y salió segundo en otra ocasión. Con el resto no”.

“Yo daba conferencias y nunca cobraba. Entonces me regalaban de todo. Una vez me regalaron un mono. Me lo llevé a casa y a mi mujer casi le da algo”.

?Me ofrecieron un equipo en China (en 2019) y mucho dinero, pero como no lo iba a poder gastar en el tiempo que me queda, no fui”.

?Este país necesita que se hable menos y se trabaje más. Estamos cansados del verso”.

?Somos los primeros en llegar, porque seremos los últimos en irnos”. (Al llegar a México antes del Mundial 1986)

“Es el comienzo de un ciclo. No hay amistosos, hay que ganar siempre. Nunca es un partido más para mí”. (Tras su primer partido como DT de la Selección, en 1983).

“El segundo es el mejor de los perdedores”.

Periodista: El pa­pe­lón más gran­de co­mo téc­ni­co. Bilardo: “No creo que ha­ya uno. Cuan­do voy a la pi­za­rra lo pri­me­ro que ha­go es con­tar los ju­ga­do­res, por­que ha ha­bi­do téc­ni­cos que hi­cie­ron char­las con diez. Y tam­bién ten­go pa­pel al la­do de la pi­za­rra por si fa­lla la ti­za”.

“En la can­cha no me di cuen­ta (que Maradona lo había insultado en Sevilla). A la no­che, en la te­le­vi­sión, veo que me pu­tea cuan­do lo cam­bio. Fummmm... Me fui a la ca­sa. No es­ta­ba, ha­bía ido a Ma­drid. Lo cuen­to por­que ya lo con­tó él, eh. El mar­tes a la ma­ña­na, cuan­do lle­gué al en­tre­na­mien­to, les di­je a los mu­cha­chos: ‘Hoy ha­cen la par­te fí­si­ca, la pri­me­ra vez que ha­cen la par­te fí­si­ca una ma­ña­na, yo me que­do acá pa­ra­di­to mi­ran­do’. Es­pe­ra­ba a Die­go. A la tar­de me fui pa­ra la ca­sa y nos pe­lea­mos, nos aga­rra­mos a trom­pa­das. En­se­gui­da Clau­dia y Fran­chi nos se­pa­ra­ron. Pe­ro esos días, en­tre do­min­go y mar­tes, no dor­mí”.

Periodista: Cuan­do en el 83 di­jo que el ca­pi­tán era Ma­ra­do­na, ¿no eva­luó que po­día te­ner pro­ble­mas con Pas­sa­re­lla? Bilardo: “Sí, sa­bía que po­día mo­les­tar­le, era el ca­pi­tán del equi­po cam­peón del mun­do, la pu­ta; pe­ro yo pen­sé: por ahí acier­to con és­te y va a ser más. Pen­sé que po­día ser un gol­pe efec­ti­vo por­que el 82... ha­bía que le­van­tar ese muer­to, eh”.

“Mi selección salvó al fútbol argentino”.

Periodista: ¿Qué le di­ría a Co­de­sal si se lo cru­za por la ca­lle? Bilardo: “Ni ho­la”.