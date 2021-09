Gustavo López se pone la gorra tras quedar afuera del Monumental y quiere censurar a los streamers

Gustavo López actúa como uno de los personajes del famoso y picante cuento del oso y el cazador. Y es el cazador.

Vuelve y vuelve a cargar contra los streamers después de ser humillado internacionalmente por el que hoy es la máxima figura del rubro, el español Ibai Llanos.

Ahora denunció que se quedó afuera del Monumental esta noche y tendrá que trasmitir Argentina-Bolivia por televisión.

"Nos quedamos sin entradas y lo vamos a ver por televisión. Mientras que tipos que no saben si la pelota es redonda, cuadrada, si pica porque tiene un conejo adentro o dónde queda la cancha de River mañana van a estar en el VIP”, bramó.

“Anotados 250 mil para comprar, y se vendían 17 mil. A mí me da mucha pena dedicarme a esto, la verdad te digo. Esto lo digo de corazón. Dedicarme a esto, transmitir todos los partidos y no poder ir a la cancha de River. Y de repente un don nadie, que critica a los jugadores, que critica a los periodistas, que critica a la AFA, que critica todo, mañana va a estar ahí en el campo de juego. Creo que hay cosas que no se chequean, hay cosas que no se ven. Hay que mirar el historial de las personas”, reclamó.

En las redes no tardaron en replicar sus dichos, especialmente el youtuber Martín Pérez Disalvo, conocido como 'Coscu', que lo tiene alquilado.