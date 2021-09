El turf sanjuanino vivirá su gran fiesta con gatera llena y 2 mil personas en las tribunas

El clásico más clásico del turf sanjuanino se prepara para salir a escena, esta vez y después de muchos años, con gatera llena. El Clásico Domingo Faustino Sarmiento, en su 68va edición, se llevará a cabo este sábado 11 de septiembre en la mítica pista del hipódromo del Jockey Club. Habrá público en las tribunas, apuestas y más de 100 caballos en acción.

Será una edición especial, aseguran desde la organización. Desde hace aproximadamente 15 años no se alcanzaba los 16 competidores para la carrera "grande". De ese total de caballos, nueve son sanjuaninos: Atlas Again, El maestro del arte, Constanzo, More Easy, El libertador, Vio veces, Giocchiod Oro, Alowet y Monte pulciano. El resto viene de Córdoba, Mendoza y La Rioja.

Maestro del Arte

Entre los jockeys que buscarán recibirse de "maestro" estará Juan Carlos Noriega, el cordobés de 47 años que en 2018 ya ganó el Clásico Domingo Faustino Sarmiento con Atlas Again, caballo de dueños y cuidadores sanjuaninos (familia Muñoz y Rebora). El oriundo de El Crespín esta vez competirá con con Maestro del Arte, que el año pasado terminó en tercera ubicación.

Atlas Again

Por otro lado, otro de los favoritos sanjuaninos que dirá presente es More Easy, curiosamente con Nicolás Rivero como jockey. El caso es curioso porque en 2020, por una supuesta "encerrona" en la recta final, el jurado decidió quitarle el triunfo a More Easy para otorgárselo a Will Smith, propiedad del exDT de San Martín Rubén Forestello y cuyo jockey fue justamente Rivero.

Atahualpa

Lo cierto es que el clásico promete ser apasionante. Si bien la carrera "grande" de 2.200 metros está pactada para las 16.30, desde las ocho de la mañana habrá otras competencias complementarias con más de 90 caballos en acción. Se calcula que serán 13, la más importante después del gran premio será "El clásico cuadrero Interprovincial 350 metros". Esta carrera tendrá a tres provincias protagonistas: San Juan con Atahualpa, La Rioja con Curandero y Capitán Kid con Mendoza.

Clásico con público

Son 2.000 los espectadores habilitados para ingresar al hipódromo del Jockey Club para el clásico Domingo Faustino Sarmiento. Todos deberán ingresar con el carnet de vacunas contra el Covid-19 (con una o las dos dosis), también con barbijo y alcohol en gel. Para evitar aglomeraciones confirmaron que habrá burbujas sanitarias en el interior del predio.