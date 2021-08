El PSG de Lionel Messi busca su segunda victoria en el campeonato francés

El Paris Saint-Germain -con Lionel Messi descartado- y el Racing Club de Estrasburgo se miden este sábado por la segunda fecha de la Ligue 1.

El partido entre el Paris Saint-Germain y el Racing de Estrasburgo se juega desde las 16 (hora argentina) en el Parque de los Príncipes. ?Para este encuentro se autorizó la presencia del público, por lo que podría haber 47.900 espectadores.

El ?partido por la segunda fecha del torneo local se ve por la pantalla de ESPN 3.

¿CÓMO LLEGA EL PSG?

El astro argentino y flamante refuerzo del PSG, Lionel Messi, ya se entrenó junto a sus nuevos compañeros de equipo bajo las órdenes de Mauricio Pochettino. Sin embargo, el ex Barcelona no debutará con el club parisino en este partido ya que volvió a los entrenamientos tras poco más de un mes de inactividad -su último encuentro había sido en la final de la Copa América-.

"No sé cuándo debutaré. Vengo de unas vacaciones, más de un mes parado. Recién vi al técnico y a todo el cuerpo técnico. No lo sé, seguramente tendré que hacer una pretemporada solo, empezar a entrenarme bien y cuando esté preparado empezar a jugar. Ojalá sea lo antes posible porque quiero jugar, tengo muchas ganas, pero no sé, no puedo decir una fecha. A medida que vaya entrenando, cómo me vaya sintiendo y cuando el cuerpo técnico decida que es el momento, ahí estaré con muchas ganas", había asegurado el rosarino en su presentación oficial en el PSG.

Los dirigidos por Pochettino vienen de ganar por 2 a 1 ante el Troyes, por la primera fecha del torneo francés. Para el conjunto local convirtió El Aiham, mientras que los goles del club parisino fueron de Hakimi y del argentino, Mauro Icardi.

Los próximos compromisos del Paris Saint-Germain serán el próximo 20 de agosto ante el Brest, de visitante, y ante el Reims, el 29 del mismo mes, por la tercera y cuarta fecha, respectivamente.

¿CÓMO LLEGA RACING DE ESTRASBURGO?

En la primera fecha de Ligue 1, el club de Estrasburgo sufrió una derrota por 2 a 0 ante el Angers que, por el momento, lo mantiene en el fondo de la tabla de posiciones. En el torneo pasado, terminaron decimoquintos, con 11 partidos ganados, 9 empates y 18 derrotas.