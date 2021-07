Quién es Esteban Ostojich, el árbitro que dirigirá la final de la Copa América: el antecedente polémico

El uruguayo Esteban Ostojich, de 39 años, Nacido en el departamento de San José y árbitro FIFA desde 2016, fue el elegido por la Conmebol para dirigir la final de la Copa América entre Argentina y Brasil el próximo sábado en el Maracaná. Así lo confirmó la Confederación Sudamericana a través de sus redes sociales. En el VAR estará su compatriota Andrés Cunha, el juez de la recordada definición de la Copa Libertadores 2018 que River le ganó a Boca por 3 a 1 en Brasil.

Considerado como un juez con futuro, posee poca experiencia internacional: recién en 2018 comenzó su rodaje en encuentros de importancia. De andar ágil y sobrio, su fortaleza es su condición física, mientras que su déficit es la falta de roce, que lo ha llevado a flaquear en encuentros donde la rudeza física prevalece ante la técnica. Es un pragmático a la hora de ajustar problemas entre adversarios.

El antecedente que generó polémica es que Ostojich fue el cuarto árbitro de Brasil-Argentina por la Copa América 2019, encuentro en el que se dejó sin sanción a los 83 minutos un evidente penal de Arthur a Otamendi, correspondiendo ser expulsado el brasileño. El árbitro fue el ecuatoriano Zambrano, quien luego declaró que nadie le comentó de una posible falta, ni sus asistentes, ni el el cuarto juez ni el VAR, en el que estaba el uruguayo Leodán González, que debía revisar la jugada.

Aquel partido, en el que Argentina también protestó un supuesto penal sobre el Kun Agüero, provocó las declaraciones más controvertidas del capitán Lionel Messi. “Se cansaron de cobrar boludeces durante toda la Copa América y hoy no le cobraron un penal a Otamendi. Es para analizarlo”, reclamó la Pulga tras el encuentro. “El árbitro condicionó. Las chiquitas las cobró todas para Brasil. No me gustó cómo dirigió”, se acopló Lionel Scaloni por entonces.

Ostojich ya dirigió tres cotejos en la presente edición del certamen; uno de ellos, con Brasil como protagonista: la goleada 3-0 ante Venezuela. También condujo Perú 2-Colombia 1, por la fase de grupos, y el empate 3-3 entre los incaicos y Paraguay (luego, los orientados por Ricardo Gareca ganaron por penales).

En tanto, el brasileño Raphael Claus tendrá a su cargo el partido por el tercer puesto entre Colombia y Perú, a disputarse el viernes. En la Asistencia Arbitral por Video lo acompañará su compatriota Wagner Reway.

Fuente: Infobae.