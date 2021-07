Aguanta corazón: Argentina y Colombia empatan, y por ahora hay penales

La Selección Argentina y Colombia se enfrentarán este martes, desde las 22, por la segunda semifinal de la Copa América 2021, en el estadio Mané Garrincha de Brasilia. El equipo de Lionel Scaloni viene de eliminar a Ecuador en los cuartos de final con un contundente 3-0, mientras que la Tricolor llega tras dejar en el camino a Uruguay por penales.

La idea del entrenador era mantener la base que eliminó al conjunto de Gustavo Alfaro y es por eso que en la práctica del lunes en Goiânia, antes de partir rumbo a Brasilia, dispuso el mismo once que goleó en la instancia pasada. Sin embargo, en la defensa, Nicolás Tagliafico reemplazará en el lateral izquierdo a Marcos Acuña, quien no está en óptimas condiciones físicas. La aparición del futbolistas de Ajax también tiene que ver con la idea de contener las escaladas de Juan Guillermo Cuadrado. Además, Cristian Romero no tuvo mejoras considerables de su lesión en la rodilla, por lo que el DT no quiere arriesgarlo y Germán Pezzella continuará en la zaga junto a Nicolás Otamendi.

Respecto al mediocampo,Guido Rodríguez irá desde el arranque: le ganó la pulseada a Leandro Paredes. El volante de Betis, que representa una rueda de auxilio en la faceta defensiva y fue ganando terreno en las últimas presentaciones.

En tanto, Lautaro Martínez y Lionel Messi aparecen como dos piezas fijas en la delantera. Junto a ellos se moverá Nicolás González, como viene siendo habitual en el torneo. De esta forma, Ángel Di María, de muy buen ingreso frente a la Tri de Alfaro, volverá a ser una carta importante en el banco de suplentes.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Guido Rodríguez y Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez y William Tesillo; Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Gustavo Cuéllar y Luis Díaz; Luis Muriel y Duván Zapata. DT: Reinaldo Rueda.

Árbitro: Jesús Valenzuela, de Venezuela.

Cancha: Mané Garrincha, de Brasilia.

Hora: 22:00.

TV: TV Pública, TyC Sports y DirecTV Sports.