Bomba en San Martín: el jugador que pidió irse y los pibes sanjuaninos que tendrán su chance

El Club Atlético San Martín atraviesa días de incertidumbre, cambios y también tensión. Tras la derrota, expulsiones y escándalo contra Barracas Central, el Verdinegro se prepara para enfrentar este sábado (15.30) a Independiente Rivadavia de Mendoza. En la lista de concentrados se vienen varias sorpresas: la ausencia de un jugador que pidió irse y los tres pibes de la cantera que tendrán su chance.

El Verdinegro no atraviesa su mejor momento en el Torneo de la Primera Nacional. Está entre los últimos de la tabla de posiciones y hace siete fechas que no puede ganar. A esto se sumaron tres bajas sensibles: la de Nicolás Pelaitay, Lucas Campana y, en las últimas horas, la del rosarino “Cristian” Pato Sánchez. El delantero ya le comunicó sus ganas de irse de la institución a la dirigencia y cuerpo técnico, y no estará en el duelo frente al conjunto mendocino.

El delantero Cristian Sánchez llegó a San Martín en agosto de 2019.

En este contexto de bajas y expulsiones que se dieron en el último encuentro (Ezequiel Denis y Gonzalo Ramírez vieron la roja), el entrenador “Luigi” Villalba apostará a la cantera verdinegra para el partido de este sábado. Franco Aguirre, Nahuel Tejada y Leandro, tres jugadores surgidos de las inferiores, serán quienes aparezcan en escena.

Aguirre ya concentró y estuvo en el banco de suplentes contra Barracas. El habilidoso volante oriundo de San Isidro está listo para hacer su debut en el equipo profesional, tras superar la rotura de ligamento cruzado que lo tuvo casi seis meses fuera de la cancha.

Tejada-Regalado-Aguirre

Regalado es otra de las promesas verdinegras que pide cancha. El joven que integró la Selección Sub-15 de Diego Placente está en el club de Concepción desde los 6 años y ha sido uno de los golpeadores de las inferiores. Mientras que Tejada, el chimbero de 18 años que en este 2021 tuvo participó de su primera pretemporada con el plantel profesional, es volante y también tiene chances de viajar a Mendoza.

Si bien estas incorporaciones casi que son obligadas por las ausencias que surgieron en los últimos días y la única incorporación (Mauricio Vera-volante ofensivo) que sumó el club, Villalba ya había adelantado su idea de potenciar a los juveniles y darle rodaje. El DT viene de formar parte de las categorías formativas de River Plate, donde trabajó casi a la par de Marcelo Gallardo, y dirigió a Julián Álvarez, Gonzalo Montiel, Exequiel Palacios y Lucas Martínez Quarta cuando eran pibes.