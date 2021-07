Fue campeón del mundo con los varones y quiere repetirlo con Las Águilas: "Es un gran desafío"

El último campeonato del mundo que consiguió un seleccionado argentino de hockey sobre patines fue en 2015, en Francia, y de la mano de Darío Giuliani, el sanjuanino que buscará otra vez la gloria, ahora con la chicas. El experimentado entrenador conducirá a "Las Águilas" de cara a los World Skate Games que se desarrollarán el próximo año en San Juan.

"Fue imposible decirle no a este ofrecimiento", confesó el DT. En una charla a fondo con Tiempo de San Juan, comentó que la posibilidad de dirigir a la Selección Argentina femenina se dio hace un par de meses, pero la oficialización se fue postergando como consecuencia de la pandemia de coronavirus. "Me preguntaron si quería estar y dijo que sí, que era un honor. Fue imposible arrancar antes con las convocatorias y entrenamientos por la situación sanitaria, pero ahora en julio ponemos primera", apuntó.

En 2015, el conjunto dirigido por Giuliani vapuleó a España por 6-1, en la final disputada en la ciudad de La Roche Sur Yon, en Francia.

Giuliani, el DT campeón en Francia 2015, contó que no estaba en sus planes volver a dirigir un combinado nacional y que era una idea prácticamente "borrada". Sin embargo, cuando apareció esta propuesta, no dudó en aceptar y afrontar este nuevo desafío. "No hay muchos antecedentes de entrenadores que hayan regresado. Cuando pasas tu momento, es complicado volver. Pero es un privilegio este lugar y más con Argentina, que siempre tiene un gran equipo", sostuvo.

No estará solo. Lo acompañarán Carlos López y Jorge Castro (ayudantes de campo), Martin Riveros (preparador físico) y Franco Chancay (kinesiólogo). Conformado el cuerpo técnico, el cual lo dejó muy conforme, Giuliani ya trabaja para anunciar su primera convocatoria a fines de julio. En esta lista adelantó que serán todas jugadoras locales por la situación epidemiológica y la imposibilidad de contar con las hockistas que están en Europa.

"Se complica el tema convocatoria por la pandemia. Acá en San Juan hubo poca actividad, el hockey estuvo parado, y la citación pasará más por antecedentes que por actualidad. Mientras que en Europa, donde está el hockey competitivo y fuerte, las jugadoras ya se están probando en ese nivel y eso es bueno. Vamos a ver si realizamos una convocatoria en otra provincia. Iremos paso a paso, de acuerdo a cómo se maneje el tema Covid", explicó el DT.

La Selección Argentina tendrá como primer desafío los Juegos Sudamericanos que se disputarán entre octubre y noviembre en San Juan, y el próximo año los World Skate Games que también tendrán como sede a la provincia cuyana, lo que significa un hito a nivel deporte. "Es una responsabilidad muy grande. Además de la presión, es un gran honor. Ojalá tengamos la fortuna necesaria para hacer un gran papel", expuso.