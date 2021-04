Murió en su pasión: Alberto Zapata, el piloto que volvió a ser y conmovió a Boca

La muerte de Alberto "Wey" Zapata golpea a todos. Al ambiente del motocross, a los sanjuaninos en general y también al mundo Boca, el gigante del fútbol mundial que le abrió las puertas y en las últimas semanas se transformó en una especia de "padrino". El joven sanjuanino supo imponerse frente a la adversidad con grandes dosis de esfuerzo y espíritu de lucha. El accidente de tránsito que sufrió en noviembre pasado sobre Ruta 40 lo marcó de por vida con la pérdida de su brazo izquierdo. Aún así pudo reponerse y cumplir su último gran sueño: volver a las pistas y a los podios.

"Estoy muy bien, contento de retomar las clases y volver a la vida normal que tenía. Cuando desperté del accidente deseé que mi vida no cambiara y eso es lo que intento hacer. Estoy agradecido por la confianza de los papás de los chicos. Extrañaba mucho la pista de motocross. Estuve al borde de la muerte, lo que significa que hoy estamos y mañana no sabemos. Por ahí la gente me dice ´que bajón lo que te pasó´, pero esto se trata de echarle ganas y seguir para adelante. No hay que dejar para mañana lo que se puede hacer hoy", contaba a Tiempo de San Juan en una nota publicada en enero pasado.

Zapata sufrió el accidente el pasado 15 de noviembre, cuando circulaba por Ruta 40 y perdió el control de su vehículo. Gracias a la intervención de Sofía Moreno, una médica que pasó por el lugar del siniestro y fue la primera en asistirlo, llegó con vida a Urgencias del Hospital Rawson. En el nosocomio estuvo grave y perdió un brazo. Su salud generó infinidades de cadenas de oración y no sólo en Argentina, sino también en Perú, país donde con su talento y carisma supo ganarse muchos corazones. Sobrevivió. A los 5 días despertó e inició el camino hacia la resiliencia.

En enero pudo reactivar los entrenamientos en su escuelita de motocross con unas 30 personas entre chicos y grandes, en el predio de ASER y en un circuito que él mismo improvisó en un descampado de La Laja, Albardón. El motocross lo mantuvo ocupado de lunes a lunes.

En febrero volvió oficialmente a las competencias. A las pocas semanas empezó a conquistar sus primeros podios. No tenía vida nocturna ni recreaciones. Y mucho de esto tenía que ver con el dinero que debía juntar para adquirir la prótesis deportiva. Además recibió el apoyo de los dirigentes de Boca, quienes lo recibieron en La Bombonera y le obsequiaron una camiseta de Cardona.

Alberto murió haciendo lo que más le gustaba. Así podría definirse este repentino y sorprendente adiós de Zapata, el chico que conmovió a propios y ajenos. Pero logró su sueño, el de volver al lugar que más lo hacía feliz