“Gran deportista y enorme luchador”, así despidió Boca al sanjuanino Zapata

Alberto "Wey" Zapata era un auténtico ´bostero´ y su pasión por el deporte era tan fuerte por el motociclismo como por el club de sus amores: Boca Juniors. Hace poco pudo viajar a Buenos Aires como parte de su recuperación tras la pérdida de su brazo izquierdo en un accidente automovilístico, y desde el campo de juego de la bombonera expresó el pasado febrero: “Soy hincha de chiquito”.

“Estar acá es un sueño hecho realidad que tenía de chiquito. Mis papás me hicieron de Boca desde la cuna y cada vez que teníamos la chance de ir a ver al equipo a San Juan o Mendoza, íbamos sin dudarlo. Pero conocer la Bombonera lo teníamos pendiente y es maravilloso. Le estoy muy agradecido a la gente de Boca que me recibió y me dio tan lindos regalos”