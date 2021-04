Dura derrota de San Martín y protestas contra el árbitro

Tarde negra en Concepción. San Martín perdió 2-0 ante All Boys, por la cuarta fecha de la Zona B de la Primera Nacional, y sumó su segunda derrota consecutiva. En el entretiempo y final del partido, los jugadores protestaron contra el árbitro Fabricio Llobet por un penal y una roja contra el Verdinegro.

El equipo sanjuanino parece no arrancar. Comenzó el campeonato con una victoria, pero de las últimas tres fechas sumó apenas un punto. Es un equipo de momentos, que a veces se muestra vulnerable. Sí, algo extraño en un plantel que en el torneo transición había mostrado solidez con jugadores y cuerpo técnico nuevo. Y hasta había ilusionado a todo el Pueblo Viejo.

Ante el “Albo le costó muchísimo. No atacó en los primeros minutos ni pudo encontrar el funcionamiento que le permitiera mantener el ritmo, al menos el marcador en cero.

El rival no perdonó, tampoco lo hizo el árbitro del partido, que a los 16 minutos del PT marcó la primera polémica de la tarde: un penal que pateó Céliz y atajó Cozzani. La decisión fue polémica porque segundos antes el sanjuanino Álvarez había recibido un golpe en la cara, que el juez decidió omitir.

Pero All Boys tuvo revancha 10 minutos después, cuando apareció Gastón Díaz con un zapatazo de afuera del área. Un golazo –de los mejores de la fecha- que lamentó el arquero sanjuanino y se gritó en Floresta.

Minutos más tarde San Martín recibió otro mazazo. Por juego brusco, Pelaitay recibió una roja directa que dejó a su equipo con 10. Era el peor momento del conjunto de Concepción, que en 45 minutos apenas había llegado al arco rival con un remate de Ruiz que terminó salvando el arquero Mastrolía.

En el complemento fue más de lo mismo. San Martín no pudo soltarse ni encontrar el funcionamiento colectivo. De arranque se encontró con otro gol de All Boys, de la mano de Cardozo, y no pudo levantar ni encontrar si quiera respuestas a través de las variantes.

Con el 2-0 en contra, Ferrari apostó por Denis, Sánchez, Campana y el sanjuanino Giménez. Es cierto que a partir de estos cambios tuvo varias chances en ataque (un cabezazo de Ivo Constantino que pegó en el travesaño y otro de Giménez, que rozó el palo derecho, las más claras) faltaron ideas y precisión, como con Brown de Adrogué. Y en su afán por buscarr el descuento, casi termina perdiendo por un resultado más abultado.

Lo cierto es que San Martín volvió a desnudar falencias. El campeonato es largo, pero el equipo sanjuanino debe enderezar el rumbo para no dejar escapar más puntos. Ahora quedó en la posición 11ra con 4 unidades, pero espera Villa Dálmine para lograr esa recuperación que tanto necesita.

Imágenes: gentileza Club Atlético San Martín