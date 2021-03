Boca va contra Vélez, y se juega mucho más que tres puntos

Que a nadie le queden dudas de que el partido de este domingo ante Vélez significa mucho más que tres puntos para Boca. Obvio que necesita ganar, sí, entre cosas. Aunque el trasfondo del presente del Xeneize alerta que detrás de la visita a Liniers hay por lo menos cinco ítems que el equipo de Miguel Angel Russo pondrá en juego ante el Fortín hoy, a las 21.30.

Si bien​ en lo que va de la Copa de la Liga 2021 todavía no perdió (dos empates y un triunfo) y de hecho también avanzó -con lo justo- ante Claypole en la Copa Argentina, Boca está en deuda con el juego: empató de local con un equipo recién ascendido (Sarmiento) y el campeón de la ¡Primera D! lo puso contra las cuerdas y casi lo elimina de la otra competencia criolla.

PONERSE A TIRO EN EL TORNEO

Al margen de los problemas y las broncas internas, Boca es el bicampeón del fútbol argentino y por eso, entre otras razones, no puede descuidar el torneo. Entonces, si bien Vélez asoma como la posibilidad de poder encauzarse nuevamente, al mismo tiempo no deja de ser una chance inmejorable para ganarle al puntero de la Zona B y acomodarse mejor en la tabla. Por ahora, el Fortín es el líder (con Independiente y Lanús, que ya jugaron) con 9 puntos y el Xeneize aparece en la sexta posición con 5 unidades.

DESPEJAR FANTASMAS INTERNOS

En lo que va del 2021, a Boca le explotaron un montón de bombas puertas adentro. Desde Carlos Tevez plantándose la Consejo de Fútbol de Juan Román Riquelme, destapando la olla y bancando al plantel, pasando por el "desenamoramiento" de JR con Russo y hasta las situaciones de Julio Buffarini y Leonardo Jara que pese a que tienen contrato hasta junio pareciera ser que no son más tenidos en cuenta porque no llegaron a un arreglo... Eso sin contar el flojo mercado de pases, que el único refuerzo que llegó (Marcos Rojo) lo hizo con 15 meses de inactividad y que los pedidos del DT no se hicieron realidad. Por eso y más, dar una muestra de carácter ante Vélez y ganar puede ser un aliciente muy importante.

LA CONTINUIDAD DE RUSSO

Los números le dan al técnico de Boca y no sólo porque -lo dicho- todavía no perdió en lo que va del torneo y hasta avanzó en la Copa Argentina, aunque de a poco pareciera ir perdiendo apoyo: el Consejo de Román, como anticipó Olé hace varias semanas, le soltó la mano, lo ven "perdido" y hasta internamente ya suenan algunos nombres para reemplazarlo. Además, y como si este combo explosivo fuera poco, al DT se le sumó la opinión de los hinchas en la encuesta de esta Web... Por ahora, y con casi 60.000 votantes, el 54 por ciento pide por un cambio de entrenador, mientras que le 46% restante todavía lo banca. Sin dudas, ganarle a Vélez llevaría un poco de respiro para el DT, que además llegaría mejor parado al superclásico del 14/3 contra River.

LA VUELTA DE TEVEZ

El regreso de Carlitos es un oasis para Boca y para Russo. Claro que habrá que ver en qué condiciones lo hace: su último partido fue el 14 de febrero en el debut de la Copa de la Liga contra Gimnasia (2-2), en la Bombonera. El Apache se perdió los últimos tres partidos (Newell's, Sarmiento y Claypole) por la licencia que se tomó tras el fallecimiento de su papá Segundo. Sin embargo, durante la semana regresó, hizo fútbol, le hizo saber a sus compañeros y al DT que tiene "hambre" y que quiere jugar ya. Vélez, por lo visto, también será una prueba para el emblema de los hinchas y de un plantel golpeado.