Vuelta a Mendoza: Dotti ganó la 4ta etapa, pero un sanjuanino sigue al frente de la general

El quíntuple campeón de la Vuelta Ciclista de Mendoza apareció este miércoles en La Paz, donde se impuso en la cuarta etapa de la popular competencia de ciclismo. El pedalero que defiende los colores del Sindicato de Empleados Públicos superó Laureano Rosas y Víctor Arroyo, de Puertas de Cuyo.

"Estoy contento, fue un trabajo excepcional del equipo. En lo personal fue un año complicado. Me pasó todo lo que no me pasa nunca. Estuve parado por COVID, después una caída en Mendoza me paró por 15 días. Seguí entrenándome pese a todos los obstáculos", explicó el hombre de SEP San Juan.

"Hoy damos un golpe de autoridad importante. Nos merecíamos una victoria antes del objetivo, que es la Vuelta y no la etapa. Esto alimenta un poco la moral", añadió.

En la clasificación general sigue al frente Nicolás Naranjo, de la Agrupación Virgen de Fátima.