El regreso del Rey Pelusa: "Volver a tener contacto con los sanjuaninos, me pone contento"

"Cuando me enteré de la noticia de que volvíamos a San Juan me puso muy contento. Vamos tres noches y si bien no hay baile, estaremos en contacto con el público y es un avance". Miguel Ángel Calderón, conocido en el ambiente del cuarteto como el "Rey" Pelusa, regresa a la provincia en pandemia para reencontrarse con los sanjuaninos tras 12 meses. "Ahora se van a encontrar a Pelusa con tres músicos, una orquesta diferente pero con los mismos éxitos de siempre", dice.

La última vez que pisó la provincia fue en marzo de 2020, después llegó la cuarentena y aprovechó la situación para reencontrarse con su estudio y lo que tanto lo apasiona: componer canciones. Dice que tras la muerte de su esposa había perdido la motivación, pero el aislamiento casi que lo empujó nuevamente a retomar la pluma.

"Los meses de pandemia cuarentena no los sentí mucho. Estoy acostumbrado a estar solo, a no salir. Salgo lo justo y necesario, en mi casa tengo mis instrumentos y puedo entretenerme. Escucho música, veo televisión y navego por YouTube. Soy una persona que puede estar adentro de una casa. Además ese tiempo me sirvió para retomar cosas que había olvidado o había dejado de hacer, como componer. Me encerraba en una habitación pequeña y escribía canciones", cuenta Pelusa.

"Sin embargo llegó un momento en el que me aburrí", agrega. Para ese entonces en Córdoba ya habían habilitado los escenarios para los músicos, pero sin baile y con estrictos protocolos. "Se perdió el clima del baile, lo de ahora no es nuestro hábitat. Nosotros somos una orquesta de baile y la gente no puede bailar. Es raro, bastante extraño. Pero somos animales de costumbre. Nos vamos amoldando a esto, con la esperanza de que pronto se normalice", sostiene.

Hoy Pelusa sigue recorriendo todos los rincones de Córdoba, sobre todo el Interior. Su viaje a San Juan será el segundo fuera de su provincia en pandemia: la Rioja fue la primera que lo recibió. "Ahora podemos tener contacto con la gente y ver si están alegres, felices o tristes. Hemos dado un paso más. La gente no puede bailar, pero sí hacer palmas o cantar".

En San Juan el cuartetero dará tres shows. El viernes se presentará en La Cabaña, en el departamento Capital, el sábado en el Muelle de Angaco y el domingo regresará a La Caballa. Las entradas cuestan entre 1.000 y .1300 pesos, algunas incluyen pizza libre.