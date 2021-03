¡Campana, Campana, Campana!: San Martín gana en un partido para el infarto

El Verdinegro arrancó este viernes, desde las 18, un nuevo camino hacia el ilusionante ascenso a la Primera División del fútbol argentino.

El conjunto de Paulo Ferrari está jugando con Atlético Rafaela, será sobre el césped del Hilario Sánchez y con el arbitraje de Luis Lobo Medina.

Sin público alentando desde las tribunas, San Martín espera sumar los primeros tres puntos del periodo 2021 sabiendo que mientras más añada a su bolsa, más cerca estará de regresa al fútbol grande.

Lo hará con cinco caras nuevas (Juan Cruz Villagra, ex Defensa y Justicia, Jorge Zules Caicedo, ex Unión de Santa Fe, Ezequiel Denis, ex Independiente, Martín Rivero, ex Belgrano de Córdoba, e Ivo Constantino, ex Belgrano de Córdoba) y la baja obligada del lesionado Gonzalo Berterame.

