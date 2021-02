Salas, "colgado" en San Martín, rompió el silencio: "No lo comparto, pero hay que aceptarlo"

Después de 24 horas de silencio y hermetismo, todavía impactado y dolido por la noticia que recibió el domingo, horas antes de que San Martín iniciara la concentración, Lucas Salas rompió el silencio con Tiempo de San Juan. El jugador confirmó que el entrenador Paulo Ferrari lo "colgó" del equipo profesional, comentó que la decisión lo "sorprendió" y que ahora busca alternativas para seguir ligado al fútbol, aunque no descarta continuar en Concepción pese a la postura del DT, ya que está vinculado al equipo sanjuanino hasta diciembre del 2022.

"Son decisiones que hay que aceptarlas, quizás no las comparto, pero hay que aceptarlas. El técnico me hablaba mucho el torneo pasado, me hablaba bien y me decía que era un jugador importante. Me tomó por sorpresa. Pero que ahora el entrenador no me tenga en cuenta no significa que me voy a ir de San Martín. Todavía no tengo otras opciones, tengo que esperar a ver si sale algo. Sino me tendré que quedar en el club, a esperar o ganarme otra posibilidad con el técnico", comentó de antemano el futbolista sanjuanino.

Salas regresó a Concepción en octubre pasado. Rescindió contrato con Olimpo de Bahía Blanca e incluso rechazó otras tentadoras ofertas para volver al club de sus amores, donde hizo inferiores y debutó en Primera. No fue fácil porque su partida se dio en medio de acusaciones cruzadas con la dirigencia. Para pegar la vuelta tuvo que charlar con el presidente Jorge Miadosqui y reparar la grieta.

Pero logró su objetivo. Se vistió nuevamente con los colores verdinegros y tuvo una nueva oportunidad de la mano del entrenador rosarino, en el torneo transición de la Primera Nacional. Sin embargo el retorno no se dio como lo imaginó y soñó, por cosas del fútbol. Apenas jugó 16 minutos porque recibió una tarjeta roja por juego brusco. Después volvió al banco de suplentes, pero sin chances de ser una alternativa para Ferrari. El jugador asegura que la expulsión no fue un atenuante, así también se lo explicó Ferrari.

"Eso le pudo haber pasado a cualquiera. Sí me dijeron que no llegué a ponerme bien físicamente. La realidad es que estuve tres meses en el club y no hice pretemporada. Estaba con muchas ganas en estos 14 días que se venían ahora, me iba a poner bien físicamente y me encontré con esta sorpresa. Sí, me sorprendió mucho la decisión. Estoy muy triste, me había ilusionado mucho con esta vuelta. Todo era un proceso, por eso había firmado hasta el 2022", sostuvo.

Bruno Rodríguez, el otro jugador que fue apartado del plantel profesional.

Salas está vinculado a San Martín hasta diciembre del próximo año. Por ahora su futuro es una incógnita. "Me avisaron el domingo y recién ahora me tengo que mover para buscar club. Voy a buscar lo que sea para mí, ojalá salga algo. El trabajo es el trabajo", cerró.