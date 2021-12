El show de Marcos di Palma en San Juan: 969 kilómetros en bici y un homenaje especial para Ortelli

Bicicleta rutera, casco, lentes y pilcha del UAE Team Emirates, ex equipo del argentino Maximiliano Richeze. Así se lo vio a Marcos Di Palma en las rutas sanjuaninas camino al autódromo El Villicum, escenario de la última fecha del Turismo Carretera. El expiloto cumplió con su promesa y homenaje para Guillermo Ortelli, quien en San Juan se despedirá de la categoría más popular y antigua del automovilismo argentino.

Di Palma recorrió 969 kilómetros de Arrecifes hasta el circuito sanjuanino para asistir a la última carrera de su amigo, el heptacampeón de TC. En el medio del recorrido, pudo pedalear un buen tramo junto a Ortelli, quien tomó con humor y emoción la travesía del expiloto en su honor.

Cortando el viento con un colectivo que decía "Gracias Guille por tantas alegrías", pasadas las 10hs de la mañana Di Palma llegó al Gran San Juan. Una multitud de sanjuaninos le dio la bienvenida a la vera de la ruta, como tradicionalmente ocurre cada vez que se corre la Vuelta a San Juan o alguna otra clásica del calendario rutero.

"Son duras las subidas en San Juan. Estoy contento de pedalear en una de las provincias que más le gusta la bicicleta. San Juan es la número uno del pedaleo", comentó apenas arribó al autódromo El Villicum. "Guillermo me acompañó seis kilómetros, me quedé asombrado. Estoy contento que me haya acompañado en parte de la travesía", agregó.