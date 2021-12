Se viene el circuito sanjuanino de beach volley

El circuito es organizado por la Secretaría de Deportes, en conjunto con la Federación Sanjuanina de Beach Volley, buscando la participación de 16 duplas de jugadores y 16 duplas de jugadoras, de categoría libre.

El mismo otorga puntos individuales para el ranking de la Provincia de San Juan. En esta segunda fecha se hará uso de los puntos obtenidos en la primera fecha. Las duplas que no tengan puntos acumulados o tengan igual puntaje irán a sorteo para definir posiciones a los fines del sembrado en el formato de competencia.

El juego se desarrollará en 4 zonas de 4 equipos cada una, por rama. El sembrado, será en base al ranking de la provincia de San Juan; pudiendo la organización otorgar WC (Wild Card) cuando lo considere conveniente para un correcto desenvolvimiento del torneo, cada partido será a un set ganado a 21 puntos, finalizando en 21 o con diferencia de 2 puntos hasta terminar.

Clasificarán las dos mejores duplas de cada zona a cuartos de final, y se cruzarán de la siguiente forma:

Partido 1: 1° zona A – 2° zona D

Partido 2: 2° zona B – 1° zona C

Partido 3: 2° zona A – 1° zona C

Partido 4: 1° zona B – 2° zona C

Los cruces de semifinal serán:

Partido 5: ganador partido 1 – ganador partido 2

Partido 6: ganador partido 3 – ganador partido 4

Los jugadores inscriptos no podrán ser reemplazados durante el desarrollo de la copa, los partidos programados, no se suspenderán y no habrá tolerancia de horarios, perdiendo automáticamente los puntos la dupla que no se presente. Asimismo, no se podrán reprogramar partidos aun cuando exista consentimiento de ambas duplas.

Solo habrá tolerancia de 15 minutos para el primer partido de cada jornada.

Reglas

-Se jugará bajo las reglas del beach volley internacional.

-Cada equipo puede pedir un tiempo técnico de 30 segundos por set.

-No se podrá jugar con el torso desnudo.

-Inscripción

-Deberá ser abonada previo al inicio de la competencia, la misma tendrá un costo:

$1600 la dupla – Incluye Arbitraje, hidratación, Frutas y premios

-Cerrará el día jueves anterior a la competencia a las 20:00 horas, la misma deberá ser realizada vía mail: beachvolleysanjuan@gmail.com

Se dispondrá de frutas y de agua en bidones para los jugadores en competencia, cada competidor deberá llevar botella recargable atento a la situación sanitaría y cuidado del medio ambiente, se dará todas las comidas gratuitas en competencia, para los jugadores que provengan lugares alejados de la provincia, de otras provincias y países, que lo soliciten al momento de inscribirse.

Programación

Sábado

00 hs. Comienzo de competencia: etapa clasificatoria ambas ramas

20:00 hs. Cierre de la primera jornada.

Domingo

00 hs. Continuación de competencias ambas ramas

18:30 hs. Disputas de Finales

20:00 hs. Premiación General

Premios:

Se entregarán $16000 por rama, que se repartirán: $8000 para el 1ro, $5000 para el 2do y $3000 para el tercero. Más premios de sponsors.

Arbitrajes

Etapa Clasificatoria: Será realizado por los jugadores participantes, la dupla ganadora de cada partido dirige el partido siguiente en la programación de su rama.

Etapa Eliminatoria: será realizado por árbitros capacitados en beach volley.