Messi y Cristiano Ronaldo nuevamente se verán las caras: mirá los increíbles cruces de Champions

Este lunes la UEFA Champions League realizó el sorteo de los octavos de final de la competición y dejó cruces espectaculares, uno de ellos el de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo vistiendo las casacas de sus nuevos equipos.

Los 16 equipos más grandes del continente de este 2021 jugará a partir de febrero del año que viene los octavos de final.

Los cruces que quedaron son:

-Benfica VS Real Madrid

-Atlético Madrid VS Bayer Munich

-Inter VS Ajax

-Chelsea VS Lille

-Villarreal VS Manchester City

-Salzburgo VS Liverpool

-Sporting Lisboa VS Juventus

-Paris Saint Germain VS Manchester United

El último campeón de Europa, Chelsea, tendrá un “débil” rival en 8vos de final. Al igual que Manchester City de Guardiola que enfrentará al modesto Villarreal. El equipo del Cholo Simeone tendrá un duro cruce enfrentándose al poderoso equipo alemán, Bayer Múnich.