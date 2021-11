El próximo 5 de diciembre será un día marcado para siempre en la historia del automovilismo argentino: Guillermo Ortelli, uno de los ídolos del Turismo Carretera y siete veces campeón, correrá su última carrera y el escenario será nada más y nada menos que el Autódromo El Villicum.

Sin dudas será un evento que ningún amante de las tuercas se querrá perder. Algunos tendrán la posibilidad de acompañar al piloto desde distintos puntos del país a través de la transmisión televisiva y hay quienes no quiere perderse, por nada en el mundo, la posibilidad de estar cuando Ortelli vea por última vez la bandera a cuadros. Tal es el caso del ex piloto Marcos Di Palma que este martes emprendió una aventura para llegar el fin de semana a San Juan a acompañar a su ex colega.

Según publicó el ex piloto en su cuenta de Instagram, a primera hora de este martes partió en bici desde la localidad de Arrecife, en Buenos Aires, hacia San Juan.

La 'locura' de Di Palma para llegar a la despedida de Ortelli en San Juan pic.twitter.com/3YKzLVxQxC — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 30, 2021

"Hermano la verdad nunca esperaba este día, siempre pensé en volver al automovilismo y disfrutar de tu manejo todavía (TENGO LA ILUSIÓN DE VOLVER A VERTE EN UN AUTO DE CARRERA) gracias por todos los momentos HERMOSOS que nos hiciste vivir a los hinchas del CHIVO, Gracias por acompañar a la familia DI PALMA siempre, vos estuviste en el podio de la última carrera ganada por el viejo LUIS DI PALMA, vos estuviste en el podio de Rafaela el 8 de octubre del 2000, tuve el honor de poder ganarte alguna frenada, A MI IDOLO!!!!! GRACIAS POR TODO", escribió Di Palma acompañado de un video donde muestra el inicio de su viaje.